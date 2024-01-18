Нетаньяху не поддержал создание палестинского государства
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху исключил создание палестинского государства после завершения боев в секторе Газа, передает Associated Press.
По информации агентства, израильский премьер отверг идею создания палестинского государства. Нетаньяху рассказал, что довел свою позицию до администрации США.
Политик отметил, что Израилю нужен контроль над всеми территориями к западу от реки Иордан.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен ранее заявил Нетаньяху о необходимости создания палестинского государства. Глава Госдепа полагает, что это позволит обеспечить прочный мир на Ближнем Востоке, сообщает «Радиоточка НСН».
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