Нетаньяху не поддержал создание палестинского государства

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху исключил создание палестинского государства после завершения боев в секторе Газа, передает Associated Press.

Президент Израиля заявил о готовности к прекращению огня в секторе Газа

По информации агентства, израильский премьер отверг идею создания палестинского государства. Нетаньяху рассказал, что довел свою позицию до администрации США.

Политик отметил, что Израилю нужен контроль над всеми территориями к западу от реки Иордан.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен ранее заявил Нетаньяху о необходимости создания палестинского государства. Глава Госдепа полагает, что это позволит обеспечить прочный мир на Ближнем Востоке, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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