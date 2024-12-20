СМИ: В Саксонии-Анхальте назвали терактом наезд автомобиля на людей

Власти федеральной земли Саксония-Анхальт рассматривают наезд автомобиля на людей на рождественском рынке в Магдебурге как теракт. Об этом сообщила телерадиокомпания MDR со ссылкой на представителя регионального кабмина Маттиаса Шуппе.

По его словам, водитель направил машину прямо на посетителей рынка. Как пишет MDR, есть информация о погибших и «много пострадавших».