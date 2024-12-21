СМИ: В Москве в одном из банков произошел взрыв

Взрыв произошел в отделении одного из банков на бульваре Яна Райниса в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

«Предварительно, около 20 часов неизвестный мужчина зашел в отделение и взорвал неизвестный предмет в помещении, где находятся банкоматы», — отмечается в сообщении.

Злоумышленника задержали сотрудники службы безопасности. Во время ЧП в банке находились только сотрудники, все они эвакуировались.

Позже стало известно, что мужчина запустил в здании фейерверк.

Ранее в Красноярске 19-летняя студентка подожгла банкомат в одном из отделений банка. При этом загорелась и сама девушка, ее доставили в больницу с ожогами второй степени, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

