СМИ: В Москве в одном из банков произошел взрыв
Взрыв произошел в отделении одного из банков на бульваре Яна Райниса в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
«Предварительно, около 20 часов неизвестный мужчина зашел в отделение и взорвал неизвестный предмет в помещении, где находятся банкоматы», — отмечается в сообщении.
Злоумышленника задержали сотрудники службы безопасности. Во время ЧП в банке находились только сотрудники, все они эвакуировались.
Позже стало известно, что мужчина запустил в здании фейерверк.
Ранее в Красноярске 19-летняя студентка подожгла банкомат в одном из отделений банка. При этом загорелась и сама девушка, ее доставили в больницу с ожогами второй степени, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru