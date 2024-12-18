МВД задержало уроженца Узбекистана по подозрению в теракте против генерала Кириллова
Сотрудники ГУУР МВД России и московской полиции совместно с сотрудниками ФСБ России задержали уроженца Узбекистана по подозрению в совершении теракта против генерала-лейтенанта, начальника РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Она уточнила, что мужчина был задержан в деревне Черное Балашихинского района Московской области и передан в следственные органы.
При этом Telegram-канал «112» пишет, что были задержаны двое мужчин.
Оба пойманы еще вчера вечером и дали признательные показания, утверждает «112». Источник «Коммерсанта» рассказал, что след подозреваемых взяли с места преступления, где камеры наблюдения зафиксировали пару подозрительных машин.
«По информации «Ъ», организаторы вышли на мужчин через мессенджеры и дали им контакты связного из СБУ», - говорится в материале.
Ранее спецслужбы Украины взяли на себя ответственность за теракт, об сообщает The New York Times со ссылкой на неназванного чиновника из Службы безопасности Украины.
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