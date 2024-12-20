Телеграм: Прямая линия, теракт в Москве, тысячи волонтеров в Анапе
Владимир Путин провел прямую линию на фоне теракта в Москве и крушения танкеров с мазутом в Черном море.
Прямая линия президента
В четверг в Москве прошла итоговая прямая линия президента России Владимира Путина, совмещенная с большой пресс-конференцией.
«Парламент с кнопкой» пишет о самом, на его взгляд, важном из сказанного президентом:
«Из самого важного в выступлении Путина для нас глобально – Россия стала сильнее. Это действительно так – хоть путь преобразования мы прошли через боль, пот и кровь, но из всех великих держав к наиболее худшему сценарию (Третья мировая) мы готовы больше всех. Не случись СВО, страшно представить, с какой армией и с какими военными чиновниками мы бы готовились к войне с блоком НАТО. СВО привела к тяжелой, но необходимой работе над ошибками. И за три года результаты – колоссальные. Реальная военная мощь, боевой опыт, перезапуск ВПК – все это делает армию России актуальной военной силой для войн будущего».
«РосСкандал» указывает, что слова Путина об усилении России прозвучали в ответ на хамский вопрос американского репортера:
«Верховный напомнил, что с Россией воюют фактически все страны НАТО, но армия РФ успешно продвигается на поле боя. "Боеготовность наших Вооруженных сил находится на самом высоком месте в мире", – сказал Путин. В связи с чем "Россия будет принимать решения без оглядки на кого бы то ни было, только в своих интересах". Такой ответ получил американец, предположивший, что лидер РФ на встрече с Трампом "будет в более слабой позиции". Они по-прежнему мечтают. С другой стороны, а что им еще остается».
«Безграничный аналитик» обращает внимание на первую реакцию западных СМИ:
«Особое внимание на Западе уделили словам российского лидера о готовности отправить "Орешник" в место, где будут размещены американские системы ПРО Patriot и THAAD. Примечательно, что британская Guardian вообще проводит текстовую трансляцию мероприятия. Остальные крупные американские и британские СМИ от трансляций отказались, но новости выдают исправно. Особо обращает на себя внимание писанина The Sun <…> с заголовком "Мой больше твоего". Самое смешное, что сыграть в такую игру с Россией никто не осмелится, поэтому на журналистском негодовании все это, естественно, и остановится. Да и CNN удивляет: у них "Путин уклонился от ответа на вопрос о взятии Курска". Который вообще-то ВСУ и не захватывали. Даже близко к Курску не подходили. Сейчас там речь идет разве что о контроле ВСУ над Суджей, где они рискуют попасть в масштабный котел. Короче говоря, достаточно ожидаемая реакция из смеси гнева и злобного бессилия».
«АДЕКВАТ Z» делится впечатлениями:
«Эмпатия из глав государств свойственна далеко не всем, честная прямота в диалоге с людьми тоже, а вот сочетание одного и другого – это второго такого, как Верховный, по всему глобусу искать в телескоп. И по разговору с эвакуированной жительницей курского приграничья и с соведущим, военным журналистом Первого канала, об обращениях с этого фронта такого рода, которых быть не должно в принципе, это видно очень наглядно. Исчерпывающее понимание людей и их проблем. Твердая гарантия, что они услышаны и их проблемы будут решены. Извинения за то, что некоторые из них вообще возникли, прямое признание, что это недоработка власти. И одновременно воздержание от обещаний того рода, которые звучали бы очень красиво, но на практике пошли бы во вред – дочищать нечисть в Курской области будем не к дате, а наименьшей возможной кровью. В том числе, и далеко не в последнюю очередь, именно поэтому Путин в марте и собрал 87 процентов».
Расширенная коллегия Минобороны РФ
В понедельник в Москве прошла расширенная коллегия Минобороны России. На ней выступили президент Владимир Путин и глава военного ведомства Андрей Белоусов.
Канал «Что делать?» пишет о военной стратегии и тактике:
«Расширенное заседание коллегии Министерства обороны РФ, похоже, зафиксировало интересную особенность в развитии современной военно-промышленной мысли: стратегия и тактика имеют почти равнозначное влияние друг для друга. Это очень необычно, поскольку у президента РФ Владимира Путина и министра обороны РФ Андрея Белоусова были конкретные ниши в выступлениях. Путин больше говорил об основополагающих условиях, что определяют российскую внешнюю политику, а Белоусов обозначал отдельные действия проявления своего ведомства. Иными словами, долгосрочная и краткосрочная перспектива. Однако периодически от предложений Андрея Рэмовича появлялось ощущение, что тактика может влиять на стратегию. Такие инь и ян в парадигме позиционирования России на мировой арене. Самый простой пример обоюдного влияния. Есть конкретные условия – попытки глобального доминирования США, гибридные войны, развитие темы "мифической российской угрозы". Стратегия РФ: политика ядерного сдерживания и развитие сил общего назначения. Точечная тактика, в случае обозначенного развития, – это выделение беспилотных летательных систем в отдельный род войск».
«Темник» обращает внимание на слова министра обороны о необходимости в ближайшее десятилетие быть готовыми к возможному военному конфликту с НАТО:
«Таким образом, Россия принимает подачу Запада. Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус обозначил ровно такой же срок готовности к конфликту с Россией. Россия заявляет о готовности к симметричному ответу. И речь идет именно об ответной реакции на агрессивные и экспансионистские шаги Запада. Доказательства привел Путин на той же коллегии. НАТО все больше выходит за пределы изначальной зоны ответственности и наращивает присутствие вплоть до Азиатско-Тихоокеанского региона. Также НАТО создает на российских границах ударные группировки и вводит в свою военную доктрину планы развертывания на рубежах РФ в случае необходимости до почти миллиона военных».
Депутат Госдумы Андрей Колесник комментирует слова Белоусова о формировании войск беспилотных систем:
«Конечно, надо создавать отдельный род войск, чтобы было единое командование, единое понимание, единая классификация. Это должен быть очень четко регламентированный род войск, который будет выполнять свои задачи во взаимодействии с другими родами войск. Это очень правильное, своевременное решение. И оно уже начинает реализовываться. Надо только все систематизировать с помощью военных научных институтов, с использованием боевого опыта на полях сражений. Министр обороны Андрей Белоусов – системный человек. Был первым вице-премьером правительства России. Думаю, президентом такая задача перед ним поставлена».
Юрист Илья Ремесло отмечает важную инициативу:
«Министр обороны РФ Белоусов поручил создать комплексную систему поиска пропавших без вести военных и поддержки членов их семей. Очевидно, что на одних "волонтерах" данная задача лежать не может. Да и противник пользуется этим, пытается давить на родственников пропавших, украинские мошенники вымогают деньги или пытаются вербовать. Надеюсь, новая инициатива Белоусова закроет эти вопросы в значительной степени».
«Мейстер» рассуждает о перспективах развития военного строительства:
«Слова президента о невозможности наращивания военных расходов до бесконечности обозначают, видимо, количественный предел расширения ВС – текущую их численность следует считать достаточной, особенно учитывая, что вновь формируемые части и соединения еще предстоит доводить до штатной численности по технике и вооружению, а заодно повышать и уровень этой техники, меняя снятые с хранения образцы времен СССР на машины нового производства. Но, как справедливо отметил глава государства, сохранения уже набранного темпа достаточно для решения задач СВО и обеспечения безопасности России. И способность нашей страны одновременно производить большое количество обычных вооружений в сочетании с обновлением ядерных сил и расширением линейки высокоточного оружия, показывает, что мы эти задачи способны решить сами в полном объеме, в отличие от подавляющего большинства других стран мира. Даже очень развитых».
Теракт в Москве
Во вторник в Москве в результате теракта погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По горячим следам были задержаны террористы, в том числе гражданин Узбекистана. Они признались, что получили заказ на убийство генерала от украинских кураторов.
«Канал визионера» пишет о повышении ставок:
«Кириллов был главным спикером РФ по теме американских биолабораторий в Украине. В Британии его обвиняли в "провокации" с отравлением российского перебежчика Скрипаля. <…> Ставки перед началом переговоров с Трампом растут все сильнее. Киев, точнее стоящие за ним "ястребы" с берегов Туманного Альбиона, пустились во все тяжкие. Расчет на то, что либо Кремль "утрется" и проигнорирует такое, либо не успеет организовать адекватный ответ, либо ответ будет такой, что поставит под вопрос сами переговоры. Нечто подобное ожидалось. И вот – началось...»
«Всевидящее око» тоже уверено в причастности англичан:
«Подготовку и контроль над операцией осуществляли, скорее всего, британские спецслужбы. Два месяца назад генерал-лейтенант Игорь Кириллов, последовательно и с фактами в руках разоблачавший деятельность США и их союзников по разработкам военно-биологических программ на территории Украины и других стран, а также обвинявший ВСУ в использовании запрещенного химического оружия, попал под санкции Великобритании с иезуитской формулировкой "за использование варварского химического оружия на Украине". Примечательно, что за день до убийства его в том же обвинила СБУ. То, что погибший генерал был костью в горле и у организаторов биологической войны в США и Великобритании, и у британских спецслужб (которые Кириллов обвинял в организации провокации с отравлением перебежчика Скрипаля) – ни для кого не секрет. А значит, и мотив для убийства имелся и у ЦРУ, и у МИ-6. Ну а исполнителями назначили очередных тарасов – дешевый расходный материал, который в Лэнгли и на набережной Альберта заносят в графу "сопутствующие потери"».
«Мараховское время» напоминает:
«Целью террористических атак обычно является дестабилизация – то есть возбуждение по возможности массовой паники, разрушение доверия к властным институтам и принуждение руководства атакуемого государства к нарушению его планов и принятию вредных решений. В выполнении этой задачи террористы обычно полагаются на деструктивные элементы в самом обществе – маргиналов, сознательных и используемых без их ведома агентов влияния и антигосударственно настроенные круги, не упускающие случая обвинить в любой беде непосредственно руководство страны. В свете этой очевидной банальности, ув. друзья – давайте посмотрим, какие представители нашего медийного бентоса сегодня, после убийства генерала Кириллова, громче всех будут орать речекряки вида: "Вопреки сообщениям о победах!", "Несмотря на эйфорию!" "На фоне всяких рассказов об инициативе по всей линии фронта!" ...и прочее "комиссар лжет". И мы поймем, кто на кого работает».
Канал «Полковник Трифонов» размышляет об исполнителе теракта, которому пообещали за убийство крупную сумму денег и переезд в Европу:
«Вместо 100 тысяч долларов и европейского паспорта у убийцы генерала Кириллова на ближайшие много лет, а вероятнее всего пожизненно, теперь будет тюремная шконка и небо в клеточку. Исполнители заданий СБУ и ГУР задерживаются российскими силовиками в течение суток. Надо быть очень наивным и глупым человеком, рассчитывая, что украинские спецслужбы планируют пути отхода для исполнителя. Он для них просто отработанный материал, плюс, как в этом конкретном случае, экономия 100к долларов. Лучшим решением было бы явиться в органы ФСБ, МВД или СК с заявлением о готовящемся преступлении. Пусть без 100к $ в кармане, но на свободе и с вероятно хорошей выплатой за предотвращенное преступление. Кстати, рекомендовал бы пресс-службам силовых ведомств еще раз озвучить информацию, какие выплаты положены гражданам, сообщившим о готовящемся тяжком (особо тяжком) преступлении или преступлении, способном вызвать большой общественный резонанс. А также об освобождении таких заявителей от уголовной ответственности. Быть может, тогда у потенциально завербованных иностранными спецслужбами граждан возникнет идея сдать заказчика и предотвратить беду. Думаю, что такие случаи тоже есть. Просто их надо озвучивать, в том числе с точки зрения материальной заинтересованности».
«338» удивлен активной работой журналистов на месте теракта сразу после его совершения:
«Чем "слив" кадров сегодняшнего теракта – фактически материала, представляющего оперативный интерес – до официального опубликования кадров отличается от пресловутых "съемок работы ПВО"? Ни в коей мере нет стремления спекулировать на теме "нужно больше/жестче наказаний!". Но определенные вопросы гражданам, а тем более должностным лицам, допустившим утечку информации или иных материалов, которые представляют интерес для следствия, должны быть заданы».
Крушение танкеров
В воскресенье два танкера, «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», потерпели крушение в Керченском проливе. Пляжи Краснодарского края почернели от мазута, пострадали птицы и животные.
Депутат Госдумы Николай Валуев пишет, что тысячи волонтеров со всей России помогают сотрудникам МЧС ликвидировать последствия ЧП:
«По данным МЧС, в ликвидации катастрофы участвуют 4 тысячи добровольцев: на место прибывают люди со всей Кубани и жители других регионов. Поехать волонтером на побережье можно даже из Москвы. Добровольцы ставят боновые заграждения, чтобы остановить последующее загрязнение, перекапывают побережье и упаковывают мазут в мешки. Специалисты придерживаются версии о том, что в море попало около 3 тысяч тонн мазута. Однако на танкерах остаются еще тысячи тонн нефтепродуктов. Состояние затонувших кораблей и риски вытекания из них мазута исследуют водолазы. Отдельно работают специальные "помывочные" пункты для спасения птиц, которых нашли на побережье. Их отмывают от мазута и оказывают всю необходимую помощь».
«Молодая Гвардия» рассказывает, что активисты организации участвуют в устранении последствий разлива нефтепродуктов:
«Молодогвардейцы выехали в район Джемете, чтобы оказать всю возможную помощь в очистке береговой полосы. Активисты занимаются сбором загрязненного песка, установкой барьеров для предотвращения дальнейшего распространения нефтепродуктов и информированием местных жителей. "Мы стараемся сделать все возможное, чтобы минимизировать ущерб. В такие моменты особенно важно быть сплоченными и действовать сообща", – сказал руководитель аппарата Краснодарского регионального отделения "Молодой Гвардии" Михаил Дубровский».
«Росмолодежь» публикует важную информацию для добровольцев:
«В п. Витязево Краснодарского края организован единый штаб волонтеров по ликвидации последствий нефтяных загрязнений. В штаб могут обратиться все желающие помочь. Добровольцев просят иметь при себе перчатки, мешки, лопаты, теплую одежду и обувь. В случае отсутствия инвентаря им обеспечат на месте. Также для добровольцев оборудуют пункты питания и обогрева».
«Движение "Экосистема"» объявляет набор волонтеров:
«Приглашаем присоединиться всех желающих к очистке берегов природного парка "Анапская пересыпь" и защите редких видов, обитающих на ООПТ. <…> Размещение добровольцев будет в прибрежных пансионатах с предоставлением горячего питания. Доставка туда и обратно осуществляется из Москвы. Ориентировочное время работ: до 23 декабря».
«Мюсли вслух» гордится отечественным волонтерским движением:
«Ужасная ситуация, когда из-за людской халатности, допустившей в плохую погоду эксплуатацию старых, как помет мамонта, нефтеналивных танкеров, гибнет флора и фауна, под угрозой оказывается и проведение следующего курортного сезона. Но есть и хорошее, что хочется отметить. Это наши неравнодушные люди, которые откликнулись на беду и просто делают доброе дело в общую копилку. "Навалиться всем миром", как говорили предки, сегодня особенно важно, поэтому волонтерское движение, как никакое другое, отражает силу нашей страны».
Политический кризис в Германии
В понедельник Бундестаг большинством голосов принял вотум недоверия правительству Олафа Шольца.
«Украина беZ вариантов» рассказывает, что дальше:
«У президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера есть 21 день на принятие решения – распускать бундестаг или не стоит. В случае нероспуска Шольц останется канцлером от меньшинства. Но вероятней всего новым канцлером станет лидер ХДС Мерц, обещающий и дальше финансировать незалежную. Европейские правительства сыпятся одно за другим. Правительственный кризис во Франции, в Британии с каждым днем падает рейтинг премьера Стармера. А не дружили бы вы с хохлами…»
«Пятая республика» тоже акцентирует внимание на общеевропейском кризисе:
«Дурной пример заразителен, или проклятие Зеленского еще работает – немецкие парламентарии на фоне экономического кризиса, сокращений в промышленности и повышения популярности правых (AFD) и левых (BSW) суверенистов решили, что они тоже французы, и вынесли вотум недоверия Шольцу, у которого уже не было правительства. В немецких СМИ вместо развала экономики обсуждают, как он не пожал руку руководителю своей же партии SPD, и влияет ли на них полнолуние, избрание Трампа (объективности же нет), магнитные бури и ретроградный Меркурий. Сам Шольц уверен, что не потонет. Но издание Politico вообще выкинуло его из рейтинга самых влиятельных политиков Европы в пользу Мелони (премьера Италии), премьера Венгрии Орбана и премьера Польши Туска. Из Германии там Урсула фон дер Ляйен и соперник Шольца на пост канцлера – центро-либерал из CDU Мейер, вечный второй после Меркель – но и она канула в лету».
«Папочка канцлера» подчеркивает, что политический кризис в ФРГ развивается на фоне серьезных проблем в немецкой экономике:
«Настроения немецких компаний на рынке Китая упали до рекордно низкого уровня, показало исследование". Таким заголовком открывает статью о плачевном состоянии немецких производителей в Китае Reuters. Немецкая торговая палата в Китае, ссылаясь на опрос, сообщает, что: более 50% компаний чувствуют для себя ухудшение условий на рынке Поднебесной; только 32% компаний верят в улучшение ситуации в 2025 году. Худшие цифры с 2007 года. Это фиаско, братан! Немцам все тяжелее бороться с растущей конкуренцией со стороны китайских фирм. Тем не менее 92% немецких предприятий хотят остаться в "19-триллионной экономике". А Volkswagen вообще заявил об увеличении своих инвестиций в Китай в два раза. Когда даже недружелюбный китайский рынок лучше, чем загнивающий немецкий».
«Доктор Z прописал» наблюдает за тем, как в правительстве Германии пытаются объяснить экономический кризис:
«Немецкие предприятия "загнаны в угол", считает вице-канцлер и министр экономики от партии "Зеленые" Роберт Хабек. У него спросили, работает ли бизнес-модель Германии без дешевого российского газа. Выяснилось, что не очень. "Германия – экспортная страна, нам нужны открытые рынки. Дональд Трамп закрывает рынки, Китай закрывает рынки и повсюду проталкивает свои электрокары. Это одна из главных проблем немецкой автомобильной промышленности", – сообщил Хабек. То, что во всем виноваты Трамп и Китай, версия удобная, но не слишком убедительная. Это и герр Хабек понимает, а потому присовокупил, что проблема еще и в недостаточном инвестировании в инфраструктуру, ситуация с налогами и недостаток квалифицированных работников. Что со всем этим делать, министр экономики не уточнил. Да оно и понятно, выборы в бундестаг скоро, не до того».
Сенатор Владимир Джабаров пишет, что Шольц хотел, чтобы ему отказали в доверии:
«Правящая в Германии "светофорная" коалиция изначально была как лебедь, рак и щука, которые тянули телегу в разные стороны. Что касается канцлера Олафа Шольца, то он как раз сам и надеялся, что Бундестаг выразит недоверие правительству. Это означает, что правительство уйдет, и будут назначены новые выборы, на которых Шольц хочет снова прийти к власти. Он нацелен на так называемую "большую" коалицию, куда войдут социал-демократы с Христианско-демократическим союзом, как при Ангеле Меркель. В последние годы своей каденции Меркель руководила страной вместе с СДПГ Шольца. Если эта ситуация повторится, то после предстоящих внеочередных выборов Шольц может и не стать канцлером, но ему гарантирован высокий пост. Для нашей страны все это означает, что нынешний антироссийский внешнеполитический курс Берлина будет продолжен».
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