Телеграм: Прямая линия, теракт в Москве, тысячи волонтеров в Анапе

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В четверг в Москве прошла итоговая прямая линия президента России Владимира Путина, совмещенная с большой пресс-конференцией.

«Парламент с кнопкой» пишет о самом, на его взгляд, важном из сказанного президентом:

«Из самого важного в выступлении Путина для нас глобально – Россия стала сильнее. Это действительно так – хоть путь преобразования мы прошли через боль, пот и кровь, но из всех великих держав к наиболее худшему сценарию (Третья мировая) мы готовы больше всех. Не случись СВО, страшно представить, с какой армией и с какими военными чиновниками мы бы готовились к войне с блоком НАТО. СВО привела к тяжелой, но необходимой работе над ошибками. И за три года результаты – колоссальные. Реальная военная мощь, боевой опыт, перезапуск ВПК – все это делает армию России актуальной военной силой для войн будущего».

«РосСкандал» указывает, что слова Путина об усилении России прозвучали в ответ на хамский вопрос американского репортера:

«Верховный напомнил, что с Россией воюют фактически все страны НАТО, но армия РФ успешно продвигается на поле боя. "Боеготовность наших Вооруженных сил находится на самом высоком месте в мире", – сказал Путин. В связи с чем "Россия будет принимать решения без оглядки на кого бы то ни было, только в своих интересах". Такой ответ получил американец, предположивший, что лидер РФ на встрече с Трампом "будет в более слабой позиции". Они по-прежнему мечтают. С другой стороны, а что им еще остается».

«Безграничный аналитик» обращает внимание на первую реакцию западных СМИ:

«Особое внимание на Западе уделили словам российского лидера о готовности отправить "Орешник" в место, где будут размещены американские системы ПРО Patriot и THAAD. Примечательно, что британская Guardian вообще проводит текстовую трансляцию мероприятия. Остальные крупные американские и британские СМИ от трансляций отказались, но новости выдают исправно. Особо обращает на себя внимание писанина The Sun <…> с заголовком "Мой больше твоего". Самое смешное, что сыграть в такую игру с Россией никто не осмелится, поэтому на журналистском негодовании все это, естественно, и остановится. Да и CNN удивляет: у них "Путин уклонился от ответа на вопрос о взятии Курска". Который вообще-то ВСУ и не захватывали. Даже близко к Курску не подходили. Сейчас там речь идет разве что о контроле ВСУ над Суджей, где они рискуют попасть в масштабный котел. Короче говоря, достаточно ожидаемая реакция из смеси гнева и злобного бессилия».

«АДЕКВАТ Z» делится впечатлениями:

«Эмпатия из глав государств свойственна далеко не всем, честная прямота в диалоге с людьми тоже, а вот сочетание одного и другого – это второго такого, как Верховный, по всему глобусу искать в телескоп. И по разговору с эвакуированной жительницей курского приграничья и с соведущим, военным журналистом Первого канала, об обращениях с этого фронта такого рода, которых быть не должно в принципе, это видно очень наглядно. Исчерпывающее понимание людей и их проблем. Твердая гарантия, что они услышаны и их проблемы будут решены. Извинения за то, что некоторые из них вообще возникли, прямое признание, что это недоработка власти. И одновременно воздержание от обещаний того рода, которые звучали бы очень красиво, но на практике пошли бы во вред – дочищать нечисть в Курской области будем не к дате, а наименьшей возможной кровью. В том числе, и далеко не в последнюю очередь, именно поэтому Путин в марте и собрал 87 процентов».

