Власти: При наезде авто на толпу в Магдебурге пострадали 68 человек

«Две жертвы, 15 пострадавших с тяжелыми травмами, 37... с травмами средней степени тяжести, 16... с легкими травмами», — указано в заявлении.

Ранее стало известно, что машина наехала на толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Как сообщали СМИ, погиб по меньшей мере один человек, от 60 до 80 пострадали. Правительство земли Саксония-Анхальт назвало инцидент терактом. По данным журналистов, наезд совершил выходец из Саудовской Аравии 1974 года рождения, не известный правоохранителям как исламист.

