Власти: При наезде авто на толпу в Магдебурге пострадали 68 человек
Два человека погибли, еще 68 пострадали в результате наезда автомобиля на людей на ярмарке в Магдебурге в ФРГ. Об этом сообщила администрация города на своем сайте.
«Две жертвы, 15 пострадавших с тяжелыми травмами, 37... с травмами средней степени тяжести, 16... с легкими травмами», — указано в заявлении.
Ранее стало известно, что машина наехала на толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Как сообщали СМИ, погиб по меньшей мере один человек, от 60 до 80 пострадали. Правительство земли Саксония-Анхальт назвало инцидент терактом. По данным журналистов, наезд совершил выходец из Саудовской Аравии 1974 года рождения, не известный правоохранителям как исламист.
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