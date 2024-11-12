В Китае 35 человек погибли при наезде автомобиля на толпу
12 ноября 202414:20
35 человек погибли и 43 получили ранения при наезде автомобиля на толпу людей в городе Чжухай в китайской южной провинции Гуандун. Об этом сообщили в местной полиции.
Инцидент произошел 11 ноября вечером поблизости со спортивным центром. После наезда на людей 62-летний водитель автомобиля по фамилии Фань попытался скрыться с места происшествия, однако был задержан.
Мотивы виновника массового ДТП устанавливаются.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru