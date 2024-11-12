В Китае 35 человек погибли при наезде автомобиля на толпу

35 человек погибли и 43 получили ранения при наезде автомобиля на толпу людей в городе Чжухай в китайской южной провинции Гуандун. Об этом сообщили в местной полиции.

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Инцидент произошел 11 ноября вечером поблизости со спортивным центром. После наезда на людей 62-летний водитель автомобиля по фамилии Фань попытался скрыться с места происшествия, однако был задержан.

Мотивы виновника массового ДТП устанавливаются.


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ФОТО: РИА Новости
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