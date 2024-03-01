В НАТО заявили, что Украина «однажды» вступит в альянс

«Мы пока не можем сказать когда, но однажды ... Украина станет частью НАТО и ЕС», — считает замгенсека.

Кроме того, Джоанэ высказал мнение, что конфликт на Украине продолжится «какое-то время». В свою очередь, НАТО будет следить, «чтобы мы поддерживали Украину и избегали эскалации с Россией».

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США пока не видят Киев в Североатлантическом альянсе, пишет «Свободная пресса».

