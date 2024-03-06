Посол Антонов заявил, что столкновение РФ и НАТО невозможно без одобрения США
Россия и Североатлантический альянс стоят перед угрозой прямого вооруженного столкновения, которое не может начаться без одобрения от США, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление российского посла в США Анатолия Антонова.
Так он отреагировал на обвинения Вашингтона в адрес Москвы в попытке «посеять раздор» среди союзников НАТО при помощи публикации переговоров офицеров Германии. По словам дипломата, американские власти снова пытаются манипулировать мнением общества.
Посол напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что у страны есть достаточно сил и средств, чтобы отбить агрессию стран НАТО.
Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что гипотетическая война с НАТО не будет похожа на СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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