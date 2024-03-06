Посол Антонов заявил, что столкновение РФ и НАТО невозможно без одобрения США

Так он отреагировал на обвинения Вашингтона в адрес Москвы в попытке «посеять раздор» среди союзников НАТО при помощи публикации переговоров офицеров Германии. По словам дипломата, американские власти снова пытаются манипулировать мнением общества.

Посол напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что у страны есть достаточно сил и средств, чтобы отбить агрессию стран НАТО.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что гипотетическая война с НАТО не будет похожа на СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

