Посол Антонов заявил, что столкновение РФ и НАТО невозможно без одобрения США

Россия и Североатлантический альянс стоят перед угрозой прямого вооруженного столкновения, которое не может начаться без одобрения от США, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление российского посла в США Анатолия Антонова.

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Так он отреагировал на обвинения Вашингтона в адрес Москвы в попытке «посеять раздор» среди союзников НАТО при помощи публикации переговоров офицеров Германии. По словам дипломата, американские власти снова пытаются манипулировать мнением общества.

Посол напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что у страны есть достаточно сил и средств, чтобы отбить агрессию стран НАТО.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что гипотетическая война с НАТО не будет похожа на СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
ТЕГИ:НАТОСШАРоссийское ПосольствоАнатолий Антонов

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