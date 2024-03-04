Польша приобретет у Швеции несколько тысяч противотанковых гранатометов

Несколько тысяч противотанковых гранатометов Carl-Gustaf M4 с прицелом FCD 558, а также боеприпасы к ним будут закуплены польскими властями у Швеции, сообщил ТАСС.

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Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что сумма сделки со шведским концерном Saab составит около 1,5 млрд долларов, соответствующий контракт уже подписан.

«После закупки польские вооруженные силы получат противотанковые гранатометы шведского производства... в контракт также входит обучение польских военных», - заключил он.

Ранее Бельгия поддержала инициативу Чехии о совместных закупках снарядов для Украины за пределами Евросоюза, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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