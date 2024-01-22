Польша и Украина будут вместе производить оружие
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава и Киев договорились о совместном создании оборонно-промышленных предприятий в двух странах, сообщает РИА Новости.
В ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским он указал, что «переговоры, об общих инвестициях в производстве вооружения» стороны намерены «завершить быстро».
«Мы будем создавать общие предприятия... в Польше и на Украине, которые будут... действовать в пользу увеличения оборонных возможностей и Украины, и Польши, и всей Европы», - указал польский политик.
Туск также добавил, что данное сотрудничество будет прибыльным для обеих сторон бизнесом.
Ранее депутат бундестага и эксперт фракции Свободной демократической партии Германии (СвДП) по вопросам обороны Маркус Фабер заявил, что на западе Украины строится ремонтный центр для танков и иной техники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru