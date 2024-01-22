Польша и Украина будут вместе производить оружие

В ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским он указал, что «переговоры, об общих инвестициях в производстве вооружения» стороны намерены «завершить быстро».

«Мы будем создавать общие предприятия... в Польше и на Украине, которые будут... действовать в пользу увеличения оборонных возможностей и Украины, и Польши, и всей Европы», - указал польский политик.

Туск также добавил, что данное сотрудничество будет прибыльным для обеих сторон бизнесом.

Ранее депутат бундестага и эксперт фракции Свободной демократической партии Германии (СвДП) по вопросам обороны Маркус Фабер заявил, что на западе Украины строится ремонтный центр для танков и иной техники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

