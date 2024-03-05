«Дым без огня»: Генерал Липовой считает, что США подталкивают НАТО на Украину
Герой России объяснил НСН появление слухов о применении США истребителей F-35 на Украине
США могут использовать истребители F-35 на Украине только с целью провокации. Об этом заявил НСН в комментарии генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой.
Министр обороны Сингапура Нг Энг Хен заявил ранее, что F-35 используются на Украине для выявления российских зенитно-ракетных комплексов. При этом в Пентагоне отрицают применение этих истребителей пятого поколения на Украине, передает «РИА Новости».
«Это сообщение ничем не подтверждено. Все летательные аппараты, которые появляются в ближней зоне от Украины, идентифицируются. Там в основном находятся американские самолеты-разведчики, беспилотники, иногда залетают самолёты НАТО. Если бы появились F-35, их бы сразу идентифицировали и были бы предприняты меры по их нейтрализации», - отметил генерал Липовой.
Он полагает, что подобные сообщения могут укладываться в тактическую схему США, которые хотят вовлечь НАТО в конфликт на Украине.
«Дыма без огня не бывает. Судя по всему, где-то шёл разговор, может быть, даже подготовительные мероприятия к выполнению разведывательных полётов чтобы прощупать нашу систему ПВО. Это чистая провокация. Америка пытается сейчас как-то прикрыть проигрыш Украины путём введения на её территорию подразделений НАТО. Пока они говорят, что это могут быть вспомогательные подразделения, но это обман. Скорее всего, если введут, это будут боевые подразделения. Однако российская армия к этому готова», - подчеркнул собеседник НСН.
При этом, генерал Липовой считает маловероятной передачу сейчас Украине обещанных Западом истребителей F-16 из-за отсутствия у неё необходимой авиационной инфраструктуры.
«Нет аэродромов, коммуникаций, укрытий, станций обслуживания. Куда их поставлять – в чистое поле? Потом, нужно обучение лётчиков – от 6 месяцев (управление) до года (боевое применение). Такая подготовка сейчас идёт, но западная техника очень капризная, требует повышенного внимания, чего Украина обеспечить не может. Тем более, что все аэродромы находятся в зоне досягаемости наших ракет. Возможна поставка на аэродромы Польши, Румынии. Но эти страны отлично понимают, что в таком случае попадают под перекрёстный огонь и вряд ли они на это согласятся», - заключил собеседник НСН.
Бывший заместитель главкома ВВС РФ Айтеч Бижев ранее заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что поставки F-16 Украине принципиально ничего не изменят. По словам генерал-лейтенанта, в России знают, как сбивать такие истребители.
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