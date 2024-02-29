Пентагон допустил войну НАТО с РФ в случае поражения Украины

«Откровенно говоря, если Украина падет, я действительно считаю, что НАТО вступит в борьбу с Россией», - признал глава ведомства.

Остин назвал тревожной ситуацию, когда российские войска добиваются успеха на Украине.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон допустил отправку военнослужащих стран НАТО на Украину. Позже он добавил, что его слова были взвешенными и обдуманными, пишет «Свободная пресса».

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Североатлантический альянс не является стороной конфликта на Украине, сообщает «Радиоточка НСН».

