Пентагон допустил войну НАТО с РФ в случае поражения Украины

Поражение Украины может привести к военному столкновению НАТО и России, заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время слушаний в Палате представителей США. Об этом пишет РИА Новости.

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«Откровенно говоря, если Украина падет, я действительно считаю, что НАТО вступит в борьбу с Россией», - признал глава ведомства.

Остин назвал тревожной ситуацию, когда российские войска добиваются успеха на Украине.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон допустил отправку военнослужащих стран НАТО на Украину. Позже он добавил, что его слова были взвешенными и обдуманными, пишет «Свободная пресса».

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Североатлантический альянс не является стороной конфликта на Украине, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Стрингер
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