Индия хочет нормализовать торговлю с США, но это не приведет к отказу от сырья из России. Даже если такое произойдет официально, поставки будут идти через третьи страны, рассказал директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в беседе с НСН.



Индия сократила импорт российской нефти на 50%, сообщил Белый дом. При этом, как пишет Reuters, Индия активно ищет других поставщиков: два индийских НПЗ впервые приобрели крупную партию нефти в южноамериканской Гайане. Кабаков не поверил, что это приведет к отказу от российского сырья.