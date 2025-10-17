Нефть дырочку найдёт: Россия продолжит поставки в Индию, несмотря на США
Поставки в Индию будут продолжаться в любом случае, заявил НСН Ярослав Кабаков.
Индия хочет нормализовать торговлю с США, но это не приведет к отказу от сырья из России. Даже если такое произойдет официально, поставки будут идти через третьи страны, рассказал директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в беседе с НСН.
Индия сократила импорт российской нефти на 50%, сообщил Белый дом. При этом, как пишет Reuters, Индия активно ищет других поставщиков: два индийских НПЗ впервые приобрели крупную партию нефти в южноамериканской Гайане. Кабаков не поверил, что это приведет к отказу от российского сырья.
«Есть политические аспекты, а есть экономические. С точки зрения Индии, диверсификация вполне резонна. Более того, она не станет отказываться от конкретных предложений со стороны США, чтобы урегулировать вопрос с пошлинами. Значит ли это, что Дели перестанет покупать российскую нефть? Вряд ли. Рентабельность и скидки, которые мы предоставляем по поставкам, являются достаточно весомыми аргументами. Мы же должны понимать, что хорошие взаимоотношения Индии и США означают рост производства, а для этого необходима энергия и большой объем энергоносителей. Тогда должны вырасти закупки на внешних рынках. Официально, может быть Индия и откажется от прямых поставок, чтобы не иметь не очень позитивные отношения с США. Но это не значит, что мы не продадим ее туда через третьи страны. Мы все равно найдем рынок сбыта и тех, кто захочет купить», — указал он.
Ранее замдиректора Института национальной энергетики Александр Фролов объяснил НСН, почему никто не заменит российскую нефть на индийском рынке.
