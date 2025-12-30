Снижение добычи нефти со стороны Венесуэлы увеличит мировые цены на топливо до 70 долларов
Китай покупает нефть из Венесуэлы, если этой нефти на рынке не будет, вырастет спрос на российские ресурсы, заявил НСН Игорь Юшков.
В ближайшее время экспорт нефти со стороны Венесуэлы будет остановлен, это может подтолкнуть цены на нефть в район 65-70 долларов за баррель, заявил эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН.
Венесуэльские власти начали останавливать скважины в крупнейшем нефтяном регионе страны из-за нехватки хранилищ и американской блокады, пишет Bloomberg. Сокращение добычи в стране должно составить не менее 25%. При этом пока российская нефть продолжает падать в цене. По данным Argus Media, цены на Urals в последнюю декаду декабря упали до $33–34 за баррель. Спад объясняется как общим снижением цен на нефть, так и расширением дисконта российской смеси к североморскому бенчмарку Brent, вызванным ужесточением американских санкций. Юшков рассказал, как это скажется на России.
«Венесуэла сокращает добычу, но рынок пока не спешит на это реагировать. Они производят не так много, один миллион сто баррелей в сутки, 500-600 тысяч в сутки идут для экспорта. В ближайшее время все эти баррели будут остановлены, это может подтолкнуть цены на нефть в район 65-70 долларов за баррель. Нам это выгодно, потому что у нас сейчас и скидка выросла, так как издержки выросли, санкции расширились. Рынок замер в ожидании, так как США это устраивают в политических целях, чтобы свергнуть режим Мадуро. То есть это просто краткосрочная перспектива. В долгосрочной перспективе США хотят увеличить добычу в Венесуэле, но под «своим» режимом. Для России в долгосрочной перспективе есть риски, так как США показывают плохой пример, когда захватывают танкеры. Наши танкеры там ходят везде», - рассказал он.
По его словам, эта ситуация также поможет России снизить свои скидки.
«Мы продаем 90% нефти в Индию и Китай, в этом плане еще один плюс для нас заключается в том, что Китай покупает нефть из Венесуэлы. Поэтому если этой нефти не будет, он будет больше покупать у нас. Конкуренция за нашу нефть усилится. Поэтому мы сможем нашу скидку уменьшить», - заключил собеседник НСН.
Латинская Америка испытала на себе «все прелести» американской гегемонии раньше других, больше регион к этому не готов, а именно так воспринимаются угрозы Дональда Трампа в адрес Венесуэлы, заявил НСН профессор МГИМО Борис Мартынов. Он уверен, что Венесуэла не допустит «полной» блокады своей нефти.
