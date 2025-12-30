«Венесуэла сокращает добычу, но рынок пока не спешит на это реагировать. Они производят не так много, один миллион сто баррелей в сутки, 500-600 тысяч в сутки идут для экспорта. В ближайшее время все эти баррели будут остановлены, это может подтолкнуть цены на нефть в район 65-70 долларов за баррель. Нам это выгодно, потому что у нас сейчас и скидка выросла, так как издержки выросли, санкции расширились. Рынок замер в ожидании, так как США это устраивают в политических целях, чтобы свергнуть режим Мадуро. То есть это просто краткосрочная перспектива. В долгосрочной перспективе США хотят увеличить добычу в Венесуэле, но под «своим» режимом. Для России в долгосрочной перспективе есть риски, так как США показывают плохой пример, когда захватывают танкеры. Наши танкеры там ходят везде», - рассказал он.

По его словам, эта ситуация также поможет России снизить свои скидки.

«Мы продаем 90% нефти в Индию и Китай, в этом плане еще один плюс для нас заключается в том, что Китай покупает нефть из Венесуэлы. Поэтому если этой нефти не будет, он будет больше покупать у нас. Конкуренция за нашу нефть усилится. Поэтому мы сможем нашу скидку уменьшить», - заключил собеседник НСН.

Латинская Америка испытала на себе «все прелести» американской гегемонии раньше других, больше регион к этому не готов, а именно так воспринимаются угрозы Дональда Трампа в адрес Венесуэлы, заявил НСН профессор МГИМО Борис Мартынов. Он уверен, что Венесуэла не допустит «полной» блокады своей нефти.

