СМИ: Танкер «Маринера» под росийским флагом подвергся попытке захвата

Уточняется, что инцидент произошёл время шторма в Северной Атлантике.

По словам источника, танкер без груза на борту преследует береговая охрана США, а с воздуха за ним следят американские самолёты-разведчики P-8A Poseidon.

Ранее в МИД России заявили, что следят за ситуацией вокруг нефтяного танкера «Маринера», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».