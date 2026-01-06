СМИ: Танкер «Маринера» под росийским флагом подвергся попытке захвата
6 января 202617:38
Танкер «Маринера» под росийским флагом подвергся попытке захвата. Об этом со ссылкой на знакомый с ситуацией источник пишет RT.
Уточняется, что инцидент произошёл время шторма в Северной Атлантике.
По словам источника, танкер без груза на борту преследует береговая охрана США, а с воздуха за ним следят американские самолёты-разведчики P-8A Poseidon.
Ранее в МИД России заявили, что следят за ситуацией вокруг нефтяного танкера «Маринера», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
