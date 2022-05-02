Окно возможностей. ЕК допускает для Венгрии и Словакии неприсоединение к нефтяному эмбарго против РФ

Венгрия решила, что наложит вето на запрет на поставки российских нефти и газа в Евросоюз. Об этом сообщает портал Origo.hu со ссылкой на главу канцелярии премьер-министра страны Гергея Гуйяша.

«Мы не должны вводить санкции, от которых в первую очередь пострадаем мы сами, а не те, кого мы хотели бы подвергнуть санкциям», — указал представитель премьера.