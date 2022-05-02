Окно возможностей. ЕК допускает для Венгрии и Словакии неприсоединение к нефтяному эмбарго против РФ
Эксперты в эфире НСН допускают, что Европа позволит Венгрии и Словакии не поддерживать антироссийское эмбарго на газ ради собственной выгоды.
Венгрия решила, что наложит вето на запрет на поставки российских нефти и газа в Евросоюз. Об этом сообщает портал Origo.hu со ссылкой на главу канцелярии премьер-министра страны Гергея Гуйяша.
«Мы не должны вводить санкции, от которых в первую очередь пострадаем мы сами, а не те, кого мы хотели бы подвергнуть санкциям», — указал представитель премьера.
Однако затем появилась информация о том, что Австрия, Венгрия и Словакия отозвали право вето на введение в Евросоюзе эмбарго на поставки российской нефти. Об этом сообщает телеканал ZDF, ссылаясь на высокопоставленного европейского дипломата.
По данным СМИ, на решения стран повлияло решение Германии поддержать запрет на покупки нефти из РФ.
После сообщения немецкого телеканала агентство Reuters со ссылкой на двух представителей Евросоюза сообщило, что Европейская комиссия может разрешить Венгрии и Словакии не вводить запрет на поставки российской нефти в рамках очередного пакета санкций против России.
В этом случае возможны два варианта развития событий. Еврокомиссия может разрешить Венгрии и Словакии не присоединяться к нефтяному эмбарго в отношении российской нефти или предусмотреть для этих стран более длительный переходный период во время поисков альтернативных поставщиков. Эти меры принимаются для сохранения единства в ЕС, передает ТАСС.
Как заявил источник, поставки нефти из России планируется вводить постепенно и окончательный запрет вступит в силу только в начале следующего года.
Страны Европы могут использовать Венгрию и Сербию как связующее окно для контактов с Россией, поскольку целый ряд стран сейчас думает о том, как не вписаться в общеевропейский хор санкций, заявил депутат Госдумы от КПРФ Дмитрий Новиков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Страны Европы могут использовать Венгрию и Сербию как некое окно для связей с Россией в тех направлениях, в каких посчитают нужным. Есть целый ряд государств, который, с одной стороны, считает нужным вписываться в общеевропейский хор антироссийских санкций, а с другой стороны размышляет о том, как в ряде позиций эти санкции обойти и не создавать критических ситуаций для сегментов своих экономик. В этом отношении опыт Венгрии и Сербии, а также их связи с Москвой в какой-то ситуации могут актуализироваться для целого ряда европейских государств», - пояснил Новиков.
У Европы нет альтернативы российскому газу, а запасы в их хранилищах роли не играют, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
«Сейчас объем в хранилищах никакой роли не играет. Зима закончилась, и то, что там осталось, это, конечно, крохи даже по отношению к осени прошлого года. Главная проблема для них – не хранилища, а то, что в ближайший летний сезон и весной им необходимо закачать минимум 80 млрд кубометров, исходя из того, что они потратили, плюс еще получать газ летом и зимой. При этом Россия является ключевым поставщиком газа, который заместить никем и ничем невозможно», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству, Центробанку и «Газпрому» до 31 марта реализовать меры по переводу на рубли расчетов с недружественными странами, которые ввели в отношении РФ санкции.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+6 207 / сут.
Умерли
376 тыс.+136 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+7 502 / сут.
- Грузия передала Брюсселю заполненную часть опросника для вступления в ЕС
- TikTok опроверг возможность размещения контента россиянами
- Гладков рассказал о разрушенном после пожара памятнике в Белгородской области
- Окно возможностей. ЕК допускает для Венгрии и Словакии неприсоединение к нефтяному эмбарго против РФ
- На акции протиста в Ереване задержали около 250 человек
- В Одессе задержаны доверенные лица Кивы по подозрению в подготовке акций с «титушками»
- Кабмин РФ разрешил сочетать льготную ипотеку на новостройки под 9% с рыночной
- В «Росатоме» разочарованы решением финской Fennovoima об отказаться от совместного строительства АЭС
- С территории комбината «Азовсталь» эвакуировано более 100 человек
- СМИ: Индийская Tata Steel прекратит импорт российского угля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru