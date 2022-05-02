СМИ: Австрия, Венгрия и Словакия отозвали вето на эмбарго Евросоюза на российскую нефть
Австрия, Венгрия и Словакия отозвали право вето на введение в Евросоюзе эмбарго на поставки российской нефти. Об этом сообщает телеканал ZDF, ссылаясь на высокопоставленного европейского дипломата.
По данным СМИ, на решения стран повлияло решение Германии поддержать запрет на покупки нефти из РФ.
Ранее Словакия и Венгрия выступали против эмбарго на российскую нефть из-за сильной зависимости от этих поставок. В частности, в Будапеште заявляли, что не поддерживают подобный запрет, так как от этих санкций пострадает в первую очередь Европа.
При этом, по словам осведомленного источника, со стороны Австрии «не было никакого вето», решение по санкциям еще не принято.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+6 207 / сут.
Умерли
376 тыс.+136 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+7 502 / сут.
- С территории комбината «Азовсталь» эвакуировано более 100 человек
- СМИ: Индийская Tata Steel прекратит импорт российского угля
- Пошел ва-банк. Тиньков сделал компрометирующее признание
- Россию не допустили к конференции ЮНЕСКО ко Дню свободы печати
- СМИ: Австрия, Венгрия и Словакия отозвали вето на эмбарго Евросоюза на российскую нефть
- В России могут ввести повышенный налоговый вычет только на новостройки
- Венгрия выступила против запрета на импорт российских энергоносителей в ЕС
- Российского посла вызвали в МИД Израиля для разъяснений после интервью Лаврова
- За сутки госпитализировали 1 152 россиянина с COVID-19
- Немирный атом. Финляндия отказывается от проекта с Россией из-за Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru