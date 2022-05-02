СМИ: Австрия, Венгрия и Словакия отозвали вето на эмбарго Евросоюза на российскую нефть

По данным СМИ, на решения стран повлияло решение Германии поддержать запрет на покупки нефти из РФ.

Ранее Словакия и Венгрия выступали против эмбарго на российскую нефть из-за сильной зависимости от этих поставок. В частности, в Будапеште заявляли, что не поддерживают подобный запрет, так как от этих санкций пострадает в первую очередь Европа.

При этом, по словам осведомленного источника, со стороны Австрии «не было никакого вето», решение по санкциям еще не принято.

