Исковое заявление Зарины Суразаковой к ООО «Маша и Медведь» о признании права авторства на результат интеллектуальной деятельности поступило в Останкинский суд Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. Как отметили в инстанции, истец указала, что в 2008 году ее мать разработала идею, художественных персонажей и сюжетные линии, которые легли в основу анимационного сериала «Маша и Медведь». Гринь отметила, что вопрос признания прав авторства требует не только правовой аргументации, но и сильной доказательственной базы.

«Чтобы суд признал лицо соавтором, нужны убедительные документальные доказательства именно 2008 года, то есть материалы, которые подтверждают ее личный творческий вклад в создание произведения. В случае успеха последствия могут быть разными: признание авторства и правового режима произведения, требования о выплате вознаграждения или компенсации (по статье 1301 ГК РФ от 10 тысяч до 10 миллионов рублей либо двукратная стоимость использования), а также пересмотр лицензионных договоров. При этом на имущественные требования распространяется трехлетний срок исковой давности, а на требования о защите личных неимущественных прав, в том числе права авторства, давность не распространяется (статья 208 ГК РФ). Реальные перспективы дела будут зависеть от материалов», — сказала собеседница НСН.

Ранее Елена Гринь сказала НСН, что новый закон об искусственном интеллекте в России не дает правовой определенности по части защиты авторских прав музыкантов, на творчестве которых обучаются нейросети, однако эту проблему нужно решать не запретами на использование песен для этих целей, а многоуровневым лицензированием.

