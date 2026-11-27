Песков: Путин не обсуждал с Трампом кандидатуру нового посла РФ в США
Президент России Владимир Путин не обсуждал с американским коллегой Дональдом Трампом кандидатуру нового посла РФ в Вашингтоне. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, этот вопрос не обсуждался», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее посол РФ в США Александр Дарчиев, назначенный на этот пост в марте 2025 года, умер 11 ноября 2026 года. Ему было 66 лет, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Как рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, причиной смерти Дарчиева стало хроническое заболевание.
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