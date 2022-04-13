Австрия против введения эмбарго на российский газ

Австрийский канцлер Карл Нехаммер заявил в среду, что Вена выступает против введения ЕС эмбарго на поставки российского газа в Европу, сообщает телеканал CNN.

Нехаммер подчеркнул, что Австрию в этом вопросе поддерживают также ФРГ, Венгрия и Болгария.

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Глава австрийского правительства отметил, что его страна не против введения санкций против России, но, по его словам, они не должны вредить странам Евросоюза.

«Газовый вопрос — это отдельный вопрос (...) Наша промышленность зависит от газа», — сообщил Нехаммер.

Ранее СМИ рассказали о «бунте» в ЕС из-за перспективы эмбарго на газ и нефть из России.

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ФОТО: РИА Новости / Стрингер
ТЕГИ:Российский ГазПоставкиЭмбаргоАвстрия
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