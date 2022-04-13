Австрия против введения эмбарго на российский газ

Глава австрийского правительства отметил, что его страна не против введения санкций против России, но, по его словам, они не должны вредить странам Евросоюза.

«Газовый вопрос — это отдельный вопрос (...) Наша промышленность зависит от газа», — сообщил Нехаммер.

Ранее СМИ рассказали о «бунте» в ЕС из-за перспективы эмбарго на газ и нефть из России.

