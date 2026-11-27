Россия и Украина провели в Белоруссии обмен мирными жителями
Россия и Украина провели обмен мирными жителями. Как пишет БелТА, гуманитарная миссия прошла на пограничном пункте «Новая Гута» в Белоруссии.
По данным белорусской стороны, из России на Украину к родственникам уехали 23 пожилых человека, из Украины в РФ въехали 20 человек.
Отмечяается, что большинство участников гуманитарной миссии — люди пожилого возраста, которые оказались разлучены с семьями.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что спецслужбы России и Украины работают над списками для обмена пленными, договорённость о котором была достигнута на переговорах в Абу-Даби, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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