По данным белорусской стороны, из России на Украину к родственникам уехали 23 пожилых человека, из Украины в РФ въехали 20 человек.

Отмечяается, что большинство участников гуманитарной миссии — люди пожилого возраста, которые оказались разлучены с семьями.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что спецслужбы России и Украины работают над списками для обмена пленными, договорённость о котором была достигнута на переговорах в Абу-Даби, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».









