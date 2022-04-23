Медведев: Европа и недели не протянет без российского газа
Европа «недели не протянет» без российского газа, считает зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
Ранее Еврокомиссия направила странам Евросоюза документ, в котором разъясняет механизм оплаты газа, который не нарушает введенные против РФ санкции.
«Мы ценим последовательность и принципиальность наших европейских партнеров. Особенно с учетом того, что, по свежим данным МВФ, Европа сможет обходиться без нашего газа не более шести месяцев. Ну а если серьезно, то и недели не протянут», — подчеркнул Медведев.
Зампред Совбеза добавил, что Еврокомиссия допустила оплату газа в рублях, и европейский бизнес сможет применять соответствующий указ президента России Владимира Путина.
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