В Венгрии заявили, что оплата российского газа в рублях не нарушит санкции
Оплата российского газа в рублях не будет являться нарушением европейских санкций против РФ в связи с тем, что между Будапешта и Москвой подписан двусторонний контракт. Об этом заявил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач, сообщает CNN.
Представитель венгерского правительства, напомнил, что вопрос валюты при оплате топлива является техническим.
«У Евросоюза пока нет общих закупок газа и нефти для европейских стран. Мы продолжаем придерживаться заключенных с Россией контрактов, касающихся нефти и газа», — цитирует Ковача РИА Новости.
Он подчеркнул, что оплата газа в российской валюте не будет означать обход санкционной политики, пишет Газета.ru.
«Как мы хорошо знаем, венгерская экономика и венгерское население зависят от российского газа на 85%», — заявил Ковач.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл причину, по которой глава государства подписал указ о переводе оплаты за российский газ недружественными странами в рубли.
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