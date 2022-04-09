В Венгрии заявили, что оплата российского газа в рублях не нарушит санкции

Представитель венгерского правительства, напомнил, что вопрос валюты при оплате топлива является техническим.

«У Евросоюза пока нет общих закупок газа и нефти для европейских стран. Мы продолжаем придерживаться заключенных с Россией контрактов, касающихся нефти и газа», — цитирует Ковача РИА Новости.

Он подчеркнул, что оплата газа в российской валюте не будет означать обход санкционной политики, пишет Газета.ru.

«Как мы хорошо знаем, венгерская экономика и венгерское население зависят от российского газа на 85%», — заявил Ковач.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл причину, по которой глава государства подписал указ о переводе оплаты за российский газ недружественными странами в рубли.

