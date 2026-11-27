Песков отказался комментировать закон об ответственности за публикацию атак БПЛА
Инициативы о возможном введении ответственности за публикацию информации о последствиях атак беспилотников должны аргументироваться специалистами. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос о внесённом в Госдуму законопроекте, признающего противоправным публикацию информации о последствиях атак БПЛА, представитель Кремля отметил, что следует обращаться также к тем, «кто вносит эти законопроекты».
«Сейчас было бы неправильно как-то это комментировать до того, как состоялись обсуждения в парламенте», - добавил он.
Ранее группа сенаторов внесла в Госдуму пакет законопроектов, который вводит штрафы и наказание до пяти лет лишения свободы за распространение информации о последствиях атак, терактов, диверсий и покушений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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