Песков заявил об очень большом интересе россиян к прямой линии Путин
Интерес россиян к прямой линии президента РФ Владимира Путина очень большой. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Как пишет RT, он отметил, что за первые часы сбора вопросов, который стартовал 27 ноябоя, поступило почти 100 тысяч обращений.
«Каждый год во многом перечень тех вопросов, которые поднимают граждане, совпадает, но нюансировки всегда все-таки из года в год разные», - добавил представитель Кремля.
Ранее в Кремле сообщили, что прямая линия Владимира Путина, которая будет совмещена с пресс-конференцией, пройдёт 10 декабря, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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