В России подсчитали, во сколько компаниям обойдутся новогодние корпоративы
Средний чек на одного участника корпоратива в 2026 году составит семь тысяч рублей. Об этом NEWS.ru рассказала доцент кафедры экономической теории Финансового университета, кандидат экономических наук Светлана Сазанова.
Она указал, что корпоратив - это мероприятие, которое оплачивает компания. В случае, когда праздничное застолье проводится за счет самих участников, то это уже дружеская встреча. И она обойдётся дешевле.
«Если же сотрудники хотят собраться самостоятельно на товарищеский ужин на полтора-два часа с бокалом вина или пива, то можно уложиться в 5–6 тысяч рублей с каждого», — заключила эксперт.
Ранее в Госдуме заявили, что выплата 13-й зарплаты вместо корпоратива не предусмотрена законом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В России подсчитали, во сколько компаниям обойдутся новогодние корпоративы
- Песков заявил об очень большом интересе россиян к прямой линии Путин
- Песков: Путин не обсуждал с Трампом кандидатуру нового посла РФ в США
- Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2027—2029 годы
- В Союзе потребителей призвали бороться с нелегальными лекарствами на маркетплейсах
- Психолог раскрыла, что делает человека счастливым на самом деле
- В России вырастут пошлины на морепродукты из недружественных стран
- Проценты лучше квот: Режиссёр Члиянц поспорил с главой «Ленфильма» о выгодах для кино
- Союз армян России обвинил Пашиняна в сдаче суверенитета из-за вывода пограничников РФ
- Все флаги в гости к нам: Что приглянется иностранным делегациям на Российском кинорынке