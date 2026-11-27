Она указал, что корпоратив - это мероприятие, которое оплачивает компания. В случае, когда праздничное застолье проводится за счет самих участников, то это уже дружеская встреча. И она обойдётся дешевле.

«Если же сотрудники хотят собраться самостоятельно на товарищеский ужин на полтора-два часа с бокалом вина или пива, то можно уложиться в 5–6 тысяч рублей с каждого», — заключила эксперт.

Ранее в Госдуме заявили, что выплата 13-й зарплаты вместо корпоратива не предусмотрена законом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».