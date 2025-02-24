Зеленский заколебался: Украина будет выплачивать США $500 млрд сотни лет

Украина будет выплачивать долг США 500 миллиардов долларов сотни лет, сообщил англоязычный журнал The Economist со ссылкой на источники.

Согласно условиям договора, который могут заключить Киев и Вашингтон уже в ближайшее время, Украина будет обязана перечислять половину будущих доходов от природных ресурсов и инфраструктуры в инвестиционный фонд, контролируемый США.

Как отмечает издание, обсуждалось несколько вариантов соглашения. Так, «плохую» версию в Киев привез глава американского Минфина Скотт Бессент, а «более мягкая» была представлена на Мюнхенской конференции по безопасности. Украина предложила свой вариант, но в ответ получила еще более жесткие условия.