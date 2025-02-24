Зеленский заколебался: Украина будет выплачивать США $500 млрд сотни лет
США толкают Украину в долговую яму на 500 миллиардов долларов, выбираться из которой Киев будет сотни лет.
Украина будет выплачивать долг США 500 миллиардов долларов сотни лет, сообщил англоязычный журнал The Economist со ссылкой на источники.
Согласно условиям договора, который могут заключить Киев и Вашингтон уже в ближайшее время, Украина будет обязана перечислять половину будущих доходов от природных ресурсов и инфраструктуры в инвестиционный фонд, контролируемый США.
Как отмечает издание, обсуждалось несколько вариантов соглашения. Так, «плохую» версию в Киев привез глава американского Минфина Скотт Бессент, а «более мягкая» была представлена на Мюнхенской конференции по безопасности. Украина предложила свой вариант, но в ответ получила еще более жесткие условия.
«Президент США Дональд Трамп может резко отреагировать на отказ президента Украины Владимира Зеленского принять предложенные условия. Существует опасение, что администрация США прибегнет к жестким методам давления, включая ограничение доступа к спутникам Starlink. Такие меры могут вынудить Киев согласиться на невыгодные условия», - говорится в статье.
По данным «Второго германского телевидения» (ZDF), если американский миллиардер и глава департамента эффективности правительства США Илон Маск решит отключить на территории Украины системы спутникового интернета Starlink, то это обернется полным крахом для Вооруженных сил Украины. Отключение Starlink будет иметь не только военные, но и экономические последствия, а также может вызвать «раздражение среди населения».
После заявлений СМИ о возможном отключении сети Starlink на территории Украины Маск это опроверг.
БОЛЬШЕ НЕ КОЛЕБЛЕТСЯ?
Украинские чиновники описывают переговоры с США по природным ископаемым как «очень жесткие», но при этом подчеркивают, что в дальнейшем ситуация может только ухудшиться. Сам Зеленский подтвердил, что в новом варианте сделки появилась цифра в 500 миллиардов долларов, однако он с ней не согласен.
«Тогда стало понятно, что речь о долге, что это не инвестиция... Если эти деньги идут в фонд, и ничего из-за границы не приходит, и это мы отдаем долг. У нас было 100. Я не готов отдавать 500. И даже 100 я не готов фиксировать, потому что я не буду признавать гранты как долги. Мы не должны отдавать долг», - заявил Зеленский.
В США же заявляют, что договор Украина подпишет в ближайшее время. Последний прогноз прозвучал от cпецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа. По его словам, подписание произойдет до конца этой недели. При этом Уиткофф дал понять, что договор будет подписан на американских условиях.
«Зеленский колебался по поводу сделки, но Трамп направил ему сообщение. И он больше не колеблется», - заявил Уиткофф.
Как отметил депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, Зеленский не признает долги перед США из-за страха, так как в противном случае ему придется признать, что он продал Украину сразу трем хозяевам, отмечает газета «Известия».
«Зеленский не признает колоссальные финансовые долги перед Вашингтоном из-за страха, ведь тогда придется признать, что он подло многократно продал Украину и ее народ одновременно трем хозяевам - европейцам, англичанам и США», - сказал он РИА Новости.
По словам депутата Верховной рады Украины Александра Дубинского, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене, Зеленский допустил критическую ошибку, перейдя на личности во взаимодействии с Трампом, отмечает «Свободная пресса». По словам парламентария, эта ошибка больше не позволит украинскому лидеру наладить отношения с президентом США.
«Проблема Зеленского в том, что у него нет и не будет уже обратного хода с Трампом. У (премьера Канады Джастина - прим. НСН) Трюдо - будет. У (президента Мексики Клауди - прим. НСН) Шейнбаум - будет. У (канцлера ФРГ Олафа - прим. НСН) Шольца и (генсека НАТО Марка - прим. НСН) Рютте - будет. У Зеленского - нет. Он перешел на личности», - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
В свою очередь генсек турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек заявил об истечении срока годности Владимира Зеленского для Запада, отмечает RT. По его словам, Зеленский просто очередной пример западной политики, суть которой заключается в фразе «используй и выброси».
«Срок годности киевского режима для Запада и США истек. Это показали Мюнхенская конференция по безопасности и последние заявления Трампа. Зеленский уже не пригоден для использования», - подчеркнул турецкий политик в беседе с РИА Новости.
Напомним, в начале февраля Трамп предложил Зеленскому обменять военную помощь США на редкоземельные металлы, которые есть на территории Украины. Согласно оценке украинского Forbes от 2023 года, стоимость запасов полезных ископаемых на Украине составляет 15 триллионов долларов, но из этой суммы 70% приходятся на Донбасс и Днепропетровскую область.
Собственно говоря, будет ли подписано соглашение по ископаемым между США и Украиной и в каком виде - ключевой на сегодня вопрос для того, как дальше будет развиваться вся эта ситуация. В зависимости от решения вопроса по ресурсам, США будут либо продолжать взаимодействовать с Украиной, либо могут войти в жесткую конфронтацию с Киевом.
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