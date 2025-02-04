«Убрать Зеленского» и отдать металлы: Украину напрягла сделка США с Россией
Трамп потребовал от Украины редкоземельные металлы в обмен на военную помощь, однако большая часть запасов полезных ископаемых на Украине - под контролем России.
Москва де-факто присоединилась к Вашингтону в призыве к проведению выборов на Украине. В Киеве опасаются, что президент России Владимир Путин намерен столкнуть Киев и Вашингтон друг с другом в вопросе прекращении военного конфликта, пишет европейская газета Politico.
В беседе с изданием украинский экс-министр анонимно сообщил, что сближение позиций Вашингтона в лице президента США Дональда Трампа и Москвы в лице Путина по вопросу выборов на Украине вызывает обеспокоенность.
«Я рассматриваю это как первый признак того, что Трамп и Путин согласны в одном - они хотят убрать президента Украины Владимира Зеленского», - сказал бывший политик.
На минувших выходных специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог заявил о необходимости проведения выборов в стране.
«В большинстве демократий выборы проводятся даже во время войны. Я считаю, что это важно. Это полезно для демократии. Сила устойчивой демократии заключается в наличии более чем одного кандидата», - сказал Келлог.
После замечаний Келлога венгерский аналитик Золтан Кошкович из Центра фундаментальных прав отметил, что президент Украины Владимир Зеленский должен уйти с поста. По словам Кошковича, требование Келлога о выборах в Киеве является ясным сигналом на смену лидера. Он отметил, что новый украинский руководитель, пришедший на смену Зеленскому, завершит военные действия, подписав необходимые для этого документы.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне вновь заявил о том, что «срок полномочий президента Зеленского закончился».
Напомним, срок полномочий главы Украины истек 20 мая предыдущего года, однако президентские выборы не состоялись из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что проведение выборов не является своевременным шагом.
ТРАМП ПРЕДЛОЖИЛ ЕВРОПЕ «СКИНУТЬСЯ» НА УКРАИНУ, НО ГДЕ ДЕНЬГИ?
Издание Reuters сообщило, что поставки оружия из США на Украину были приостановлены в последние дни, поскольку администрация Трампа обсуждала свою политику в отношении Киева, но возобновились на выходных. По словам источников издания, поставки возобновились после того, как Белый дом отказался от своей первоначальной оценки и прекратил всю помощь Украине. Кроме того, внутри администрации существуют фракции, которые расходятся во мнениях относительно того, в какой степени США должны продолжать помогать Киеву в его военных действиях оружием из американских запасов, напоминает «Свободная пресса».
Трамп обвинил бывшего президента США Джо Байдена в раздаче американских денег Украине. По словам американского лидера, Байден раздавал деньги из казны государства, но при этом не требовал от Европы средств на поддержку Украины. По подсчетам Трампа, Вашингтон направил Киеву 300 миллиардов долларов, а страны Евросоюза – на 200 миллиардов меньше.
В свою очередь Зеленский заявил, что не знает, куда делись выделенные для Украины со стороны США миллиарды, отмечает URA.RU.
«Когда говорят, что Украина во время войны получила 200 миллиардов долларов на поддержку армии и так далее, - это неправда. Я не знаю, где все эти деньги. Может, это правда с точки зрения того, как оно на бумаге», - заявил украинский лидер.
Зеленский подчеркнул, что в Киеве получили «76 с чем-то миллиардов долларов».
Соответствующее заявление взбудоражило общественность. Так, украинская журналистка Диана Панченко призвала провести аудит Украины, задав вопрос, должен ли Зеленский получить хотя бы еще один цент, прежде чем весь мир узнает, куда были потрачены 200 миллиардов долларов, а депутат бундестага Севим Дагделен призвала к ответу федеральное правительство Германии, отмечает RT.
«Предполагаем, что Зеленский также не знает, куда делись миллиарды немецких налогоплательщиков. Федеральное правительство должно предоставить разъяснения и отчёт в срочном порядке до 23 февраля», - написала Дагделен в своих социальных сетях.
США, в свою очередь, требуют от Европы увеличить финансирование на поддержку Украины, чтобы «уравнять» его с вложениями Вашингтона. Как добавил республиканец, Киев находится к Брюсселю гораздо ближе, и, следовательно, для него гораздо важнее.
«СТРАНЕ НУЖНЫ ПАРОВОЗЫ, НАМ НУЖЕН МЕТАЛЛ»
Говоря о возобновлении военной поддержки Киева, Трамп предложил обменять эту помощь на редкоземельные металлы.
«Мы говорим Украине, что у них есть ценные редкоземельные металлы, и нам нужны гарантии. Я требую гарантий по редкоземельным металлам в любой сделке с Украиной. Я хочу, чтобы Украина дала нам редкоземельные металлы», - заявил журналистам лидер США.
В то же время Трамп в очередной раз заявил, что Вашингтон достиг успехов по вопросу урегулирования конфликта на Украине, отмечает телеканал РЕН ТВ.
После заявления Трампа украинские СМИ вышли с сокрушающимися заголовками из-за того, что «львиная доля редкоземельных металлов осталась в Донбассе». Украинский блогер Анатолий Шарий высмеял предложение Трампа, заявив, что именно «так выглядит независимость, когда от украинцев ничего не зависит».
Согласно оценке украинского Forbes от 2023 года, стоимость запасов полезных ископаемых на Украине составляет 15 триллионов долларов, но из этой суммы 70% приходятся на Донбасс и Днепропетровскую область.
Украина занимает первое место в мире по подтвержденным запасам марганцевых руд. В Днепровской и Запорожской областях расположено крупнейшее в мире месторождение - Никопольский марганцеворудный бассейн. Балансовые запасы марганца на Никопольском, Федоровском (Днепропетровская и Херсонская области) и Велико-Токмакском (Запорожская область) месторождениях - 2,37 миллиарда тонн.
Кроме того, Украина имеет 12 месторождений никеля в Кировоградской и Днепропетровской областях с балансовым запасом в 217,8 тысячи тонн. Месторождения лития расположены в четырех областях - Кировоградской, Донецкой, Днепропетровской и Житомирской. Согласно карте, составленной организацией Dixi Group, в центральной Украине есть запасы циркония, в северное – бериллия, а на западе можно найти скандий.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Минобороны предложили изменить категории годности для ряда заболеваний
- В Казахстане отменили два концерта группы «Наив»
- Над Азовским морем уничтожили украинскую ракету «Нептун»
- В лонг-лист кинопремии «Ника» попали около 70 работ
- СМИ: ВСУ ликвидируют сдающихся в плен для уничтожения свидетелей
- СМИ: Киев утратил большую часть территорий с редкоземельными металлами
- Более 20 тысяч латвийцев интересуются переездом в Россию
- Трамп создал Фонд национального благосостояния США, который может купить TikTok
- Более 80% автомобилей в РФ могут стать беспилотными
- СМИ: Наёмники из Колумбии массово покидают Украину на фоне проблем ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru