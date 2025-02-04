В беседе с изданием украинский экс-министр анонимно сообщил, что сближение позиций Вашингтона в лице президента США Дональда Трампа и Москвы в лице Путина по вопросу выборов на Украине вызывает обеспокоенность.

«Я рассматриваю это как первый признак того, что Трамп и Путин согласны в одном - они хотят убрать президента Украины Владимира Зеленского», - сказал бывший политик.

На минувших выходных специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог заявил о необходимости проведения выборов в стране.

«В большинстве демократий выборы проводятся даже во время войны. Я считаю, что это важно. Это полезно для демократии. Сила устойчивой демократии заключается в наличии более чем одного кандидата», - сказал Келлог.

После замечаний Келлога венгерский аналитик Золтан Кошкович из Центра фундаментальных прав отметил, что президент Украины Владимир Зеленский должен уйти с поста. По словам Кошковича, требование Келлога о выборах в Киеве является ясным сигналом на смену лидера. Он отметил, что новый украинский руководитель, пришедший на смену Зеленскому, завершит военные действия, подписав необходимые для этого документы.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне вновь заявил о том, что «срок полномочий президента Зеленского закончился».



Напомним, срок полномочий главы Украины истек 20 мая предыдущего года, однако президентские выборы не состоялись из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что проведение выборов не является своевременным шагом.