На Украине заявили, что есть альтернатива связи на случай отключения от Starlink

По его словам, над этим ведется работа. «Скоро сообщим, как мы будем иметь эти решения, но решения есть, альтернативы есть», — заявил глава военного ведомства.

До этого агентство Reuters сообщило, что американские переговорщики подняли вопрос прекращения доступа Украины к системе спутникового интернета Starlink. Американский миллиардер Илон Маск опроверг это сообщение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

