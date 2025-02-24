На Украине заявили, что есть альтернатива связи на случай отключения от Starlink
У Киева есть альтернатива связи на случай отключения от системы спутникового интернета Starlink, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление министра обороны Украины Рустема Умерова.
По его словам, над этим ведется работа. «Скоро сообщим, как мы будем иметь эти решения, но решения есть, альтернативы есть», — заявил глава военного ведомства.
До этого агентство Reuters сообщило, что американские переговорщики подняли вопрос прекращения доступа Украины к системе спутникового интернета Starlink. Американский миллиардер Илон Маск опроверг это сообщение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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