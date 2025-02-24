СМИ: Отключение Starlink будет иметь серьезные последствия для Киева
Если американский миллиардер и политик Илон Маск решит отключить на территории Украины системы спутникового интернета Starlink, то это обернется полным крахом для Вооруженных сил Украины, сообщает ZDF.
Телеканал сообщил, что если закрытие доступа к Starlink продолжалось бы в течение длительного периода, крах обороны был бы неизбежным и необратимым. Отключение Starlink будет иметь не только военные, но и экономические последствия, а также может вызвать «раздражение среди населения».
На Украине заявили, что есть альтернатива связи на случай отключения от Starlink, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru