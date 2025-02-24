СМИ: Отключение Starlink будет иметь серьезные последствия для Киева

Телеканал сообщил, что если закрытие доступа к Starlink продолжалось бы в течение длительного периода, крах обороны был бы неизбежным и необратимым. Отключение Starlink будет иметь не только военные, но и экономические последствия, а также может вызвать «раздражение среди населения».

На Украине заявили, что есть альтернатива связи на случай отключения от Starlink, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

