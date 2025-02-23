Маск опроверг сообщение о возможном отключении Украины от Starlink
23 февраля 202501:42
Американский миллиардер и глава департамента эффективности правительства США Илон Маск опроверг в соцсети X сообщение Reuters об обсуждении отключения Украины от интернета компании Starlink.
«Рейтер лжет», — написал политик.
До этого агентство Reuters сообщило, что американские переговорщики подняли вопрос прекращения доступа Украины к системе спутникового интернета Starlink.
Ранее стало известно, что связь Starlink стала доступна в 120 странах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru