Маск опроверг сообщение о возможном отключении Украины от Starlink

Американский миллиардер и глава департамента эффективности правительства США Илон Маск опроверг в соцсети X сообщение Reuters об обсуждении отключения Украины от интернета компании Starlink.

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«Рейтер лжет», — написал политик.

До этого агентство Reuters сообщило, что американские переговорщики подняли вопрос прекращения доступа Украины к системе спутникового интернета Starlink.

Ранее стало известно, что связь Starlink стала доступна в 120 странах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео HBO
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