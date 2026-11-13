«Схарчили мужика»: Костин высказался о скандале с экс-главой Nvidia

В ходе IV конференции «Фокус на клиента» он прокомментировал скандал с бывшим главой Nvidia Дженсеном Хуангом, в шутку отметив, что у него «сначала одну даму нашли, потом — вторую, затем — третью».

«Сейчас покопаются — и еще пяток... Схарчили мужика ни за что, да? Вот она, жизнь-то стала!», - сказал Костин.

Ранее Дженсена Хуанга вызвали в Конгресс США для дачи показаний из-за романа с предполагаемой китайской шпионкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

