«Схарчили мужика»: Костин высказался о скандале с экс-главой Nvidia

В современной жизни ничего нельзя утаить. Как пишет издание «БИЗНЕС Online», об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин.

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В ходе IV конференции «Фокус на клиента» он прокомментировал скандал с бывшим главой Nvidia Дженсеном Хуангом, в шутку отметив, что у него «сначала одну даму нашли, потом — вторую, затем — третью».

«Сейчас покопаются — и еще пяток... Схарчили мужика ни за что, да? Вот она, жизнь-то стала!», - сказал Костин.

Ранее Дженсена Хуанга вызвали в Конгресс США для дачи показаний из-за романа с предполагаемой китайской шпионкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Михаил Синицын
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