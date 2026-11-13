«Схарчили мужика»: Костин высказался о скандале с экс-главой Nvidia
В современной жизни ничего нельзя утаить. Как пишет издание «БИЗНЕС Online», об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин.
В ходе IV конференции «Фокус на клиента» он прокомментировал скандал с бывшим главой Nvidia Дженсеном Хуангом, в шутку отметив, что у него «сначала одну даму нашли, потом — вторую, затем — третью».
«Сейчас покопаются — и еще пяток... Схарчили мужика ни за что, да? Вот она, жизнь-то стала!», - сказал Костин.
Ранее Дженсена Хуанга вызвали в Конгресс США для дачи показаний из-за романа с предполагаемой китайской шпионкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Захарова: Участие европейцев в переговорах по Украине не обсуждалось
- Сенатор призвал усилить контроль над частными вузами после обысков в «Синергии»
- Философ Дугин назвал главные составляющие цивилизационного кода России
- ЕГЭ в 2027 году полностью переведут на российское программное обеспечение
- Каллас упомянула «правила Громыко» в споре о переговорах с РФ
- В Госдуме призвали обсудить лишение Норвегии права на международные соревнования
- «Скрыл – штраф!»: Что грозит работодателю за отказ признать травму в командировке
- Карпин назвал причины для завершения тренерской карьеры
- Продюсер Бабичев рассказал, кто может заменить Соседова в шоу «ВИА Суперстар!»
- Мотивация или зависимость? Как «навязчивые» приложения влияют на психику