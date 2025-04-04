Лукашенко призвал чиновников содержать любовниц за свои деньги
Содержание родственников чиновников за счёт средств государства недопустимо. Как сообщает Telegram-канал «Пул Первого», об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
На совещании по вопросам финансирования спортивных организаций он указал, что «содержать родных, близких, любовниц, ещё кого-то» чиновники должны за свои деньги.
«Зарабатывайте где хотите, но их содержите. Это будет по-человечески и по-мужски», — заключил белорусский лидер.
Ранее Лукашенко отказался отдавать государству подаренный ему мотоцикл «Минск», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru