Лукашенко призвал чиновников содержать любовниц за свои деньги

На совещании по вопросам финансирования спортивных организаций он указал, что «содержать родных, близких, любовниц, ещё кого-то» чиновники должны за свои деньги.

«Зарабатывайте где хотите, но их содержите. Это будет по-человечески и по-мужски», — заключил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко отказался отдавать государству подаренный ему мотоцикл «Минск», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».