Лукашенко призвал чиновников содержать любовниц за свои деньги

Содержание родственников чиновников за счёт средств государства недопустимо. Как сообщает Telegram-канал «Пул Первого», об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Лукашенко заявил, что он счастливый президент

На совещании по вопросам финансирования спортивных организаций он указал, что «содержать родных, близких, любовниц, ещё кого-то» чиновники должны за свои деньги.

«Зарабатывайте где хотите, но их содержите. Это будет по-человечески и по-мужски», — заключил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко отказался отдавать государству подаренный ему мотоцикл «Минск», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ЧиновникиБелоруссияАлександр Лукашенко

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