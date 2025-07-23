«Фривольные обнимашки»: Стоит ревновать за флирт с коллегами
Россиянам не свойственна паталогическая ревность или заточение партнера в «золотую клетку», сказала в эфире НСН Наталья Панфилова, предупредив, что последствия флирта на работе могут стать «неуправляемыми».
Россияне склонны доверять партнерам, а не ревновать, при этом публичные объятия с коллегами по работе могут считаться нарушением корпоративной этики, объяснила в интервью НСН семейный психолог Наталья Панфилова.
Ранее в центре внимания мировых СМИ оказался гендиректор американской IT-компании Astronomer Энди Байрон, объятия которого с коллегой по работе попали в трансляцию концерта группы Coldplay. Байрон стал героем мемов и предметом насмешек, после чего уволился из компании. Его жена удалила фамилию мужа из своего аккаунта в соцсетях, а мир захлестнула волна дискуссий об изменах. Панфилова считает, что здесь сработал комбинированный эффект.
«Мне кажется, что здесь сработал эффект "где тонко – рвется". Возможно, в этой семье все было не так однозначно. Может быть, кто-то искал повод, чтобы прицепиться и развернуть это все. Вместе с тем, корпоративная этика – это тонкий момент. Где-то хотят, чтобы никаких служебных романов даже близко не было, а в другом месте закроют глаза и на фривольные обнимашки, которые, может быть, вообще на харассмент тянут. Мы мало говорим про нормы, что в офисе принято, а что нет, тут кто в лес, а кто по дрова. А дальше ситуация может стать абсолютно неуправляемой, потому что кто-то может искать повод, чтобы прицепиться к партнеру, устроить скандал или развестись, а кто-то реально чувствует себя обиженным. Здесь нет единых стандартов», - разъяснила психолог.
По ее словам, россиянам не свойственна «паталогическая ревность».
«В плане ревности русский человек очень лоялен и склонен доверять партнеру. Патологическая ревность - это не наша национальная черта. Наоборот, наши архаичные ценности в том, что мы склонны "слепляться" с партнером. Соответственно, если вдруг не хватает внимания со стороны партнера, то начинается ревность и всякие подозрения. Есть такая шутка: ревность - это подозрение, что изменяешь не только ты. Мы в этом плане идеалисты или даже консерваторы, потому что у нас «любовь до гроба», семейные ценности. При этом мы даем огромный кредит доверия партнеру, что я тебе доверяю, не буду караулить и не буду сажать в золотую клетку, как у других народов. Например, на Востоке: замуж вышла, паранджу надела и всё, без разговоров», - отметила Панфилова.
Психолог объяснила, что является истинной причиной ревности, и что с этим делать.
«Обычно здесь дело в обиде или недовольстве поведением партнера. Например, жена много работает, а потом какая-нибудь вечеринка, и он весь вечер танцует с ее подругой. Какой-нибудь день рождения, а он уделяет много внимания не жене, а кому-то еще. Это становится поводом для ревности. Если какая-то потребность не закрывается, например, потребность во внимании или в любви, начинаются претензии о том, что ты слишком часто ездишь к друзьям (а может и не к друзьям), пропадаешь в ночном клубе и не берешь трубку по два часа. Это ресурс, на котором нельзя постоянно ехать. Можно проговаривать и соблюдать какие-то договоренности по мере сил и возможностей, но эти разговоры и ревнивые мысли – тупик в развитии отношений, они делу не помогут. Поэтому надо разбираться, какая потребность оказалась в глубоком минусе и постараться ее восполнить или чем-то компенсировать», - заключила собеседница НСН.
После инцидента с Энди Байроном солист группы Coldplay Крис Мартин начал предупреждать зрителей на концертах, что их снимает камера. Вместе с тем Лиам Галлахер из группы Oasis заверил фанатов, что на их концертах нет камер и им все равно, с кем целуются и обнимаются зрители, отмечает «Радиоточка НСН».
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