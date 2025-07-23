Россияне склонны доверять партнерам, а не ревновать, при этом публичные объятия с коллегами по работе могут считаться нарушением корпоративной этики, объяснила в интервью НСН семейный психолог Наталья Панфилова.

Ранее в центре внимания мировых СМИ оказался гендиректор американской IT-компании Astronomer Энди Байрон, объятия которого с коллегой по работе попали в трансляцию концерта группы Coldplay. Байрон стал героем мемов и предметом насмешек, после чего уволился из компании. Его жена удалила фамилию мужа из своего аккаунта в соцсетях, а мир захлестнула волна дискуссий об изменах. Панфилова считает, что здесь сработал комбинированный эффект.