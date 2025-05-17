Экс-министра торговли Подмосковья арестовали за нападение на любовницу с топором

Бывшего министра торговли Московской области Михаила Хубутия отправили под домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Экс-министр торговли Подмосковья признался в нападении с топором на свою бывшую девушку

По версии следствия, экс-чиновник в элитном посёлке «Трëхгорка-5» в Одинцовском районе обухом топора избил свою возлюбленную. Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение вреда здоровью средней тяжести».

Тверской районный суд Москвы отклонил ходатайство защиты Хубутия о запрете определённых действий. Домашний арест подозреваемому назначили на срок месяц и 11 суток.

Ранее Первомайский районный суд Ижевска арестовал 37-летнего гражданина Кыргызстана за призывы к убийству главы Дагестана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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