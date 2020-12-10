Фейки и скандалы. Как Россия выводит «Спутник V» на рынки Турции и Украины

Тем временем на Украине всё же готовы производить российскую вакцину. Как передаёт РИА Новости со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), харьковское предприятие «Биолек» произвело тестовые разливы вакцины «Спутник V», и россияне намерены подать заявку украинском регулятору заявку на ввоз сырья для производства препарата. Главный санитарный врач страны и замглавы Минздрава Украины Виктор Ляшко заявил изданию «Левый берег», что ему ничего неизвестно о возможности выпуска российской вакцины в стране. Впрочем, переговоры велись на полуофициальном уровне, от Украины в них участвовал глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук, статус которого на этих переговорах неизвестен.

В «Биолеке» пока подчёркивают, что не получали никаких технологий, не производили вакцину и не подписывали никаких контрактов с российской стороной. Но признают, что могут наладить производство при наличии регистрации препарата на Украине.

Между тем, накануне премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что за рубежом возможен «взрывной спрос» на российскую вакцину от коронавирусной инфекции.

Пока власти ждут роста спроса, саму вакцину в России все еще не могут начать производить в промышленных масштабах. Об этом заявил глава лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков, который предрек возможности нехватки вакцин против коронавируса в РФ с начала массовой вакцинации. О проблемах с закупкой оборудования, необходимого для производства первой отечественной вакцины против коронавируса «Спутник V», говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее французское издание Challenges со ссылкой на дипломатический источник написало, что в телефонном разговоре 7 ноября президент РФ Владимир Путин якобы просил у французского коллеги Эммануэля Макрона помощи в производстве вакцины «Спутник V». Как утверждает «Коммерсант», после этого Москва потребовала от Парижа объяснений из-за утечки этой информации в СМИ.

Инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН рассказал, что, прежде всего, стоит привиться врачам и учителям, так как у них выше всего риски заболевания. Прививка нужна и тем, кто уже переболел коронавирусом, добавил он.

