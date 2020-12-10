Фейки и скандалы. Как Россия выводит «Спутник V» на рынки Турции и Украины
Россия начала продвижение своей вакцины от коронавируса за границей в не самых дружественных странах, которые, однако, сейчас переживают существенный подъём заболеваемости.
Череда скандалов и спорных публикаций вокруг российской вакцины от коронавируса не прекращается с момента ее создания. Так, в среду турецкий телеканал Haberturk сообщил со ссылкой на слова министра здравоохранения страны Фахреттина Коджи, что российский препарат якобы не соответствует надлежащей лабораторной практике.
В тот же день Коджа опроверг отказ турецкой стороны от закупки российской вакцины «Спутник V». Как заявил глава турецкого Минздрава, российская вакцина должна пройти токсикологические исследования, работу над которыми начали турецкие специалисты.
С комментариями выступил и Российский фонд прямых инвестиций, который занимается продвижением отечественной вакцины. Там заявили назвали первоначальные публикации об отказе Турции от вакцины fake news (фейком) и добавили, что вакцина «Спутник V» «стала объектом негативной информационной атаки в РФ и за рубежом по конкурентным или политическим причинам».
Кстати, Турция в начале недели зафиксировала максимальное суточное число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 с начала пандемии – 203 человека, общее число смертей от COVID в Турции превысило 15 тысяч. В этой стране с конца ноября отмечен резкий рост новых случаев заражения коронавирусом - вместо 3-4 тысяч по 30 тысяч в сутки и больше.
Новый скандал вокруг российской вакцины разгорелся и на Украине. Там на фоне роста заболеваемости объявили о локдауне с 8 по 24 января. Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник заявил, что Украина должна готовиться к массовой вакцинации от коронавируса, но своей вакцины у Украины нет, её придется закупать.
Власти Украины, очевидно, больше рассчитывают на западные вакцины. В октябре Зеленский называл российскую вакцину непроверенной и обещал закупать «настоящую» вакцину в Евросоюзе. Украинский министр здравоохранения говорил о российской вакцине как о «несуществующей», так как она не прошла третью стадию испытаний.
Минздрав Украины уже обсуждал с дипломатами США возможную закупку вакцин Pfizer и Moderna. Как пишут «Украинские новости», Степанов попросил временного поверенного в делах США на Украине рассмотреть Киев как «приоритетного кандидата на получение вакцины в режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях».
Тем временем на Украине всё же готовы производить российскую вакцину. Как передаёт РИА Новости со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), харьковское предприятие «Биолек» произвело тестовые разливы вакцины «Спутник V», и россияне намерены подать заявку украинском регулятору заявку на ввоз сырья для производства препарата. Главный санитарный врач страны и замглавы Минздрава Украины Виктор Ляшко заявил изданию «Левый берег», что ему ничего неизвестно о возможности выпуска российской вакцины в стране. Впрочем, переговоры велись на полуофициальном уровне, от Украины в них участвовал глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук, статус которого на этих переговорах неизвестен.
В «Биолеке» пока подчёркивают, что не получали никаких технологий, не производили вакцину и не подписывали никаких контрактов с российской стороной. Но признают, что могут наладить производство при наличии регистрации препарата на Украине.
Между тем, накануне премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что за рубежом возможен «взрывной спрос» на российскую вакцину от коронавирусной инфекции.
Пока власти ждут роста спроса, саму вакцину в России все еще не могут начать производить в промышленных масштабах. Об этом заявил глава лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков, который предрек возможности нехватки вакцин против коронавируса в РФ с начала массовой вакцинации. О проблемах с закупкой оборудования, необходимого для производства первой отечественной вакцины против коронавируса «Спутник V», говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее французское издание Challenges со ссылкой на дипломатический источник написало, что в телефонном разговоре 7 ноября президент РФ Владимир Путин якобы просил у французского коллеги Эммануэля Макрона помощи в производстве вакцины «Спутник V». Как утверждает «Коммерсант», после этого Москва потребовала от Парижа объяснений из-за утечки этой информации в СМИ.
Инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН рассказал, что, прежде всего, стоит привиться врачам и учителям, так как у них выше всего риски заболевания. Прививка нужна и тем, кто уже переболел коронавирусом, добавил он.
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