Лавров: Диалог России и Армении отвечает интересам народов двух стран

Поддержание взаимодействия России и Армении отвечает интересам народов государств. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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Глава внешнеполитического ведомства направил армянскому коллеге Арарату Мирзояну телеграмму с поздравлением с Днем независимости Армении, отмечает RT.

«Убежден, что поддержание всестороннего российско-армянского взаимодействия... отвечает взаимным интересам народов наших стран», — указано в документе.

Как отметил Лавров, речь идет в том числе о сохранении активного диалога между внешнеполитическими ведомствами.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АрменияМИД РФСергей Лавров

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