Лавров: Диалог России и Армении отвечает интересам народов двух стран
Поддержание взаимодействия России и Армении отвечает интересам народов государств. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Глава внешнеполитического ведомства направил армянскому коллеге Арарату Мирзояну телеграмму с поздравлением с Днем независимости Армении, отмечает RT.
«Убежден, что поддержание всестороннего российско-армянского взаимодействия... отвечает взаимным интересам народов наших стран», — указано в документе.
Как отметил Лавров, речь идет в том числе о сохранении активного диалога между внешнеполитическими ведомствами.
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