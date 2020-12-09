Украина в январе вводит строгий карантин из-за COVID-19

На Украине меры, направленные на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, будут ужесточены с 8 по 24 января. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, пишет РИА Новости.

А ранее от заявил, что в декабре усиления ограничительных мер на Украине не будет. Шмыгаль подчеркнул, что благодаря карантину «выходного дня» властям страны удалось несколько стабилизировать эпидситуацию и разгрузить медицинскую систему.

Однако, по его словам, с учётом динамики заболеваемости COVID-19, вводить более жёсткие карантинные меры придётся уже в январе, отмечает RT.

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Между тем, ранее в Российском фонде прямых инвестиций и центре имени Гамалеи заявили, что готовы сотрудничать с Украиной в вопросах производства вакцины "Спутник V", однако лишь после получения согласований от регуляторных органов Украины. Ранее Центр имени Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций заявляли, что готовы производить отечественную вакцину от коронавируса "Спутник V" на украинских производствах.

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ФОТО: РИА Новости
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