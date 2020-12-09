Украина в январе вводит строгий карантин из-за COVID-19

На Украине меры, направленные на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, будут ужесточены с 8 по 24 января. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, пишет РИА Новости.

А ранее от заявил, что в декабре усиления ограничительных мер на Украине не будет. Шмыгаль подчеркнул, что благодаря карантину «выходного дня» властям страны удалось несколько стабилизировать эпидситуацию и разгрузить медицинскую систему.

Однако, по его словам, с учётом динамики заболеваемости COVID-19, вводить более жёсткие карантинные меры придётся уже в январе, отмечает RT.