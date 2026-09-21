Армия России освободила населенные пункты Польная и Новоалександровка

Вооруженные силы России освободили два села в Харьковской области. Об этом заявили в Минобороны.

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«Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенные пункты Польная и Новоалександровка», - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, в Харьковской области военные сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля, пишет RT.

Ранее армия РФ освободила пять населенных пунктов в зоне специальной военной операции. Речь идет о Лошаково и Комиссарово в Харьковской области, Марьевке и Гулево в Донецкой Народной Республике, Зеленой Диброве в Запорожской области.

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ФОТО: ТАСС / Алексей Коновалов
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФМинобороны

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