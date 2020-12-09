Зеленский в курсе? «Ненастоящая» российская вакцина от COVID добралась до Украины

И вот накануне становится известно, что на Украине всё же готовы работать с российской вакциной — во всяком случае, её производить. Как передаёт РИА Новости со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), харьковское предприятие «Биолек» произвело тестовые разливы вакцины «Спутник V», и россияне намерены подать заявку украинском регулятору заявку на ввоз сырья для производства препарата.

Главный санитарный врач страны и замглавы Минздрава Украины Виктор Ляшко заявил изданию «Левый берег», что ему ничего неизвестно о возможности выпуска российской вакцины в стране. И это не удивительно: переговоры велись на полуофициальном уровне, от Украины в них участвовал глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук. Действовал он как частное лицо или как тайный посланник Киева, остаётся тайной. Известно, что сам он уже испытал на себе действие российской вакцины.

В РФПИ подчеркивают, что «Спутник V» с заявленной разработчиками эффективностью в 95% будет стоить дешевле аналогов. ««Спутник V» поможет спасти жизни украинских граждан и защитить их от заражения коронавирусной инфекцией в это непростое для всей планеты время», - заявил гендиректор российского фонда Кирилл Дмитриев.

Ранее закупить российскую вакцину от COVID-19 или технологию её производства призывал первый вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко. С этой просьбой он обращался к Зеленскому в расчёте на его «гуманность, доброту и отзывчивость».

В «Биолеке» пока подчёркивают, что не получали никаких технологий, не производили вакцину и не подписывали никаких контрактов с российской стороной. Но признают, что могут наладить производство при наличии регистрации препарата на Украине.

Теперь мяч, как говорится, на стороне Киева. По всей вероятности, офису Зеленского предстоит определиться насчёт признания «несуществующей» вакцины уже в ближайшее время.

