Зеленский в курсе? «Ненастоящая» российская вакцина от COVID добралась до Украины
Президент Украины сомневается в российской вакцине от коронавируса и ждёт американскую, в то время как украинская оппозиция сама договаривается с Россией о производстве препарата «Спутник V» в Харькове.
Число ежедневно выявляемых случаев COVID-19 на Украине после ноябрьских максимумов пошло на спад, однако ситуация по-прежнему вызывает опасения у властей. Как и в России, на Украине ждут пика заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом в январе. В связи с этим министр здравоохранения Максим Степанов заявил о возможности введения на Украине «реального, а не бутафорского» локдауна. С каких чисел января вступят в силу ограничения, Киев определится сегодня, 9 декабря.
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник заявил, что Украина должна готовиться к массовой вакцинации от коронавируса. Он намерен лично держать этот вопрос под контролем. Заявление главы государства хронологически совпало со стартом массовой вакцинации в России: в Москве она стартовала 5 декабря. Вот только в России есть уже несколько своих вакцин от COVID-19 на разных стадиях испытаний, а на Украине вакцины нет: стране придётся закупать «антидот» от «уханьского вируса».
Власти Украины, очевидно, больше рассчитывают на западные вакцины. В октябре Зеленский называл российскую вакцину непроверенной и обещал закупать «настоящую» вакцину в Евросоюзе. Украинский министр здравоохранения говорил о российской вакцине как о «несуществующей».
«Когда говорят, что зарегистрировали вакцину, которая не прошла третью стадию [испытаний], то не о чем говорить», - говорил Степанов уже в декабре.
Минздрав Украины уже обсуждал с дипломатами США относительно закупки вакцин Pfizer и Moderna. Как пишут «Украинские новости», Степанов попросил временного поверенного в делах США на Украине рассмотреть Киев как «приоритетного кандидата на получение вакцины в режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях». Украинцы при этом, по обыкновению, сослались на сложную ситуацию из-за «российской агрессии».
И вот накануне становится известно, что на Украине всё же готовы работать с российской вакциной — во всяком случае, её производить. Как передаёт РИА Новости со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), харьковское предприятие «Биолек» произвело тестовые разливы вакцины «Спутник V», и россияне намерены подать заявку украинском регулятору заявку на ввоз сырья для производства препарата.
Главный санитарный врач страны и замглавы Минздрава Украины Виктор Ляшко заявил изданию «Левый берег», что ему ничего неизвестно о возможности выпуска российской вакцины в стране. И это не удивительно: переговоры велись на полуофициальном уровне, от Украины в них участвовал глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук. Действовал он как частное лицо или как тайный посланник Киева, остаётся тайной. Известно, что сам он уже испытал на себе действие российской вакцины.
В РФПИ подчеркивают, что «Спутник V» с заявленной разработчиками эффективностью в 95% будет стоить дешевле аналогов. ««Спутник V» поможет спасти жизни украинских граждан и защитить их от заражения коронавирусной инфекцией в это непростое для всей планеты время», - заявил гендиректор российского фонда Кирилл Дмитриев.
Ранее закупить российскую вакцину от COVID-19 или технологию её производства призывал первый вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко. С этой просьбой он обращался к Зеленскому в расчёте на его «гуманность, доброту и отзывчивость».
В «Биолеке» пока подчёркивают, что не получали никаких технологий, не производили вакцину и не подписывали никаких контрактов с российской стороной. Но признают, что могут наладить производство при наличии регистрации препарата на Украине.
Теперь мяч, как говорится, на стороне Киева. По всей вероятности, офису Зеленского предстоит определиться насчёт признания «несуществующей» вакцины уже в ближайшее время.
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