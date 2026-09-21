21 сентября на Радио JAZZ стартует проект, посвящённый 100-летию музыканта, который расширил границы импровизации, Джона Колтрейна. В цикле «Посвящение легенде. Эра святого саксофона» прозвучат десять программ.

Джон Колтрейн – американский джазовый саксофонист и композитор, один из самых влиятельных музыкантов второй половины XX века. В тринадцать лет он уже играл в детском оркестре при местной церкви. В 1945 году Колтрейна призвали в армию, где он выступал в коллективе Melody Masters. Из эфиров на Радио JAZZ слушатели узнают, как сложилась дальнейшая судьба музыканта.

«Когда мы запустили цикл передач о другом выдающемся джазмене Майлзе Дэвисе, то получили огромный отклик от наших слушателей. Их сообщения показали, как много людей ищут в музыке глубокие смыслы. Вдохновившись этим живым диалогом, мы решили не останавливаться и создали новую серию программ – на этот раз о Джоне Колтрейне. Каждый известный джазовый музыкант – яркая личность со своим уникальным взглядом, и я уверена, что интересные факты их творческого пути будут интересны слушателям», – отметила программный директор Радио JAZZ 89.1 FM Наталья Фокина.

В программах проекта «Посвящение легенде. Эра святого саксофона» можно будет услышать голос самого Колтрейна: в эфире прозвучат его уникальные интервью, записанные в 60-е годы прошлого века, а также редкие композиции и истории из жизни маэстро. К передаче можно подключиться ежедневно, с 21 по 30 сентября в 11:30, 14:30, 21:30 на частоте 89.1 FM.

