Пятигорские медики разработали препарат для подавления коронавируса
Медики городской клинической больницы Пятигорска разработали препарат, подавляющий активность коронавируса. Об этом сообщили в минздраве Ставропольского края.
Отмечается, что в НИЦЭМ имени Гамалеи уже прошли испытания токсичности и противовирусной активности нового препарата.
По данным исследований, при использовании 1 мг/мл лекарственного средства вирусная нагрузка на клетки снижается в 5,3-13 раз по сравнению с группой клеток без применения препарата.
В региональном Минздраве уточнили, что метод пятигорских медиков основан на блокировке вирусной РНК и известен как «антисмысловая терапия». Специалисты подобрали нужную вторую цепь, которая блокирует одноцепочеченую РНК коронавируса.
Сейчас исследователи ведут переговоры с фармкомпаниями и фондами о финансировании разработки, чтобы медики могли приступить к доклиническим исследованиям и создать в дальнейшем эффективный препарат от коронавирусной инфекции.
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