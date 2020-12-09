Пятигорские медики разработали препарат для подавления коронавируса

Медики городской клинической больницы Пятигорска разработали препарат, подавляющий активность коронавируса. Об этом сообщили в минздраве Ставропольского края.

Отмечается, что в НИЦЭМ имени Гамалеи уже прошли испытания токсичности и противовирусной активности нового препарата.

По данным исследований, при использовании 1 мг/мл лекарственного средства вирусная нагрузка на клетки снижается в 5,3-13 раз по сравнению с группой клеток без применения препарата.

В региональном Минздраве уточнили, что метод пятигорских медиков основан на блокировке вирусной РНК и известен как «антисмысловая терапия». Специалисты подобрали нужную вторую цепь, которая блокирует одноцепочеченую РНК коронавируса.

Сейчас исследователи ведут переговоры с фармкомпаниями и фондами о финансировании разработки, чтобы медики могли приступить к доклиническим исследованиям и создать в дальнейшем эффективный препарат от коронавирусной инфекции.

