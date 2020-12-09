Россия направила документы по вакцине «ЭпиВакКорона» в ВОЗ

Документы на вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона» переданы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) для ознакомления. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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А ранее на этой неделе в Роспотребнадзоре сообщили, что все участники исследований препарата чувствуют себя хорошо. Отмечается, что первый компонент вакцины получили 672 испытателя в возрасте от 18 до 59 лет, а также 96 добровольцев в пожилом возрасте.

В Роспотребнадзоре заявили, что нежелательных последствий вакцинации не выявили ни у одного испытуемого, отмечает RT.

Вакцина «ЭпиВакКорона» разработана новосибирским научный центром «Вектор». Сейчас она проходит стадию внелабораторных клинических испытаний.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоспотребнадзорВакцинаКоронавирус
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