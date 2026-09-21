Доступность Барбадоса для россиян сравнили с Антарктидой
Страны Карибского бассейна для российских туристов не станут массовым направлением даже после открытия прямого авиасообщения, заявил глава Союза турагентств Сергей Голов.
Интерес россиян к поездкам на отдых в страны Карибского бассейна будет зависеть не только от наличия прямого авиасообщения, но и от привлекательных по цене пакетных туров, заявил НСН президент Союза турагентств, член Координационного совета по туризму при Общественной палате РФ Сергей Голов.
Россия намерена обсудить прямые рейсы в страны Карибского бассейна. Посол РФ в Барбадосе, Гайане, Гренаде, Сент-Винсенте и Гренадинах, а также Тринидаде и Тобаго Андрей Прицепов рассказал, что возможность запуска прямого авиасообщения между Россией и Барбадосом планируется обсудить на высшем уровне, а проект соглашения о прямых рейсах с Гайаной уже проходит согласование в правительстве страны. Ранее перспективы полетов обсуждались с генеральным директором Управления гражданской авиации Гайаны Эгбертом Филдом, пишут «Известия».
Востребованность стран Карибского бассейна у российских туристов будет зависеть от полетных программ, рассказал Голов.
«Востребованность Барбадоса или Гайаны будет зависеть от того, какие авиакомпании будут работать на этом направлении и на каких условиях наши туроператоры смогут с ними сотрудничать. Это немаловажно, поскольку большую часть стоимости пакетных туров занимает авиаперелет. Сейчас не так много мест, куда наши туристы могли бы улететь из Москвы, но не думаю, что это направление будет сравнимо с Турцией, Египтом или даже с Вьетнамом. Массового потока не будет. Возможно, появится один или пара рейсов в неделю», — прогнозирует Голов.
Туроператоры смогут сформировать привлекательные пакетные туры, обратил внимание президент Союза турагентств, только если страны Карибского бассейна предложат взаимовыгодные условия.
«Все зависит еще от того, заинтересуются ли сами туроператоры этим направлением. Им, как правило, нужны определенного рода условия для того, чтобы экономику просчитать, сформировать пакетные туры, предложения и уже выходить на рынок с конкретным продуктом. В Антарктиду тоже многие хотят попасть, но туда ходит всего один атомоход, количество мест для туристов ограничено, и они продаются на несколько лет вперед. В основном иностранцам, потому что это очень дорого. И здесь все будет зависеть от того, как та сторона будет к этому готовиться. Недостаточно только заявить об открытии направления — вот самолет, летайте. Со стороны Барбадоса должны хотеть принять наших туристов, предоставить сервис на качественном уровне. Вот тогда это будет взаимовыгодное сотрудничество, и тогда это будет развиваться», — заявил Голов.
Ранее Сергей Голов в беседе с НСН опроверг массовый отказ туристов от поездок в Таиланд.
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