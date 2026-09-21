Интерес россиян к поездкам на отдых в страны Карибского бассейна будет зависеть не только от наличия прямого авиасообщения, но и от привлекательных по цене пакетных туров, заявил НСН президент Союза турагентств, член Координационного совета по туризму при Общественной палате РФ Сергей Голов.

Россия намерена обсудить прямые рейсы в страны Карибского бассейна. Посол РФ в Барбадосе, Гайане, Гренаде, Сент-Винсенте и Гренадинах, а также Тринидаде и Тобаго Андрей Прицепов рассказал, что возможность запуска прямого авиасообщения между Россией и Барбадосом планируется обсудить на высшем уровне, а проект соглашения о прямых рейсах с Гайаной уже проходит согласование в правительстве страны. Ранее перспективы полетов обсуждались с генеральным директором Управления гражданской авиации Гайаны Эгбертом Филдом, пишут «Известия».

Востребованность стран Карибского бассейна у российских туристов будет зависеть от полетных программ, рассказал Голов.

«Востребованность Барбадоса или Гайаны будет зависеть от того, какие авиакомпании будут работать на этом направлении и на каких условиях наши туроператоры смогут с ними сотрудничать. Это немаловажно, поскольку большую часть стоимости пакетных туров занимает авиаперелет. Сейчас не так много мест, куда наши туристы могли бы улететь из Москвы, но не думаю, что это направление будет сравнимо с Турцией, Египтом или даже с Вьетнамом. Массового потока не будет. Возможно, появится один или пара рейсов в неделю», — прогнозирует Голов.