Вирусолог призвал вакцинироваться уже переболевших COVID-19

«Педагоги и медики. Медики – на переднем крае борьбы с коронавирусом, можно сказать, в окопах. Следующие или параллельно – педагоги, которые тоже общаются с большим количеством людей», - отметил Малышев.

По его словам, широкомасштабная вакцинация в той ситуации, которая сейчас есть – это благо, другое дело, что с широкомасштабным производством вакцины есть сложности.

«Но даже тем, кто легко переболел, полагается сделать вакцинацию», - добавил вирусолог.

Вакцина «Спутник V» разработана Научно-исследовательским центром имени Гамалеи и была первой зарегистрирована в августе. Второй препарат — «ЭпиВакКорона» — дело рук специалистов центра «Вектор». Эта субстанция зарегистрирована в октябре. Сейчас обе вакцины проходят период пострегистрационных исследований.

