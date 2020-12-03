Вирусолог призвал вакцинироваться уже переболевших COVID-19
Доктор медицинских наук в беседе с НСН рассказал, кому в первую очередь нужно вакцинироваться от коронавируса.
Подготовка к массовой вакцинация россиян от COVID-19 выходит на завершающую стадию. После того как 2 декабря Британия зарегистрировала и пообещала на следующей неделе начать прививать своих граждан вакциной Pfizer, а Пентагон заявил, что начнет распространение вакцин через одну-три недели, президент РФ Владимир Путин потребовал от вице-премьера Татьяны Голиковой начать массовую вакцинацию россиян препаратом «Спутник V». На осторожное предложение Голиковой «доложить ему о готовности» Путин резко заявил, что нужно не докладывать, а начинать.
Инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН рассказал, что, прежде всего, стоит привиться врачам и учителям, так как у них выше всего риски заболевания.
«Педагоги и медики. Медики – на переднем крае борьбы с коронавирусом, можно сказать, в окопах. Следующие или параллельно – педагоги, которые тоже общаются с большим количеством людей», - отметил Малышев.
По его словам, широкомасштабная вакцинация в той ситуации, которая сейчас есть – это благо, другое дело, что с широкомасштабным производством вакцины есть сложности.
«Но даже тем, кто легко переболел, полагается сделать вакцинацию», - добавил вирусолог.
Вакцина «Спутник V» разработана Научно-исследовательским центром имени Гамалеи и была первой зарегистрирована в августе. Второй препарат — «ЭпиВакКорона» — дело рук специалистов центра «Вектор». Эта субстанция зарегистрирована в октябре. Сейчас обе вакцины проходят период пострегистрационных исследований.
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