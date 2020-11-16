Нож в спину России. В Молдавии теперь прозападный президент
Президентские выборы в Молдавии выиграла проевропейский политик, которая, как ожидают эксперты, поведет страну прямым курсом на Румынию.
Лидер проевропейской партии «Действие и солидарность», экс-премьер Молдавии Майя Санду получает 57% голосов избирателей во втором туре президентских выборов после обработки 99% протоколов в Молдавии, нынешний президент страны Игорь Додон получает 43% голосов при явке в 52%.
Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в эфире НСН объяснил, почему проиграл действующий президент.
«Это удар для Додона. Но эксперты говорили об этом давно. Додон не тот кандидат, который может мобилизовать электорат, объединить общество вокруг себя. У Додона получается все наоборот», - сказал Тулянцев.
По его словам, Санду пойдет проевропейским курсом, на сближение с Румынией и Украиной и будет намного меньше внимания уделять РФ.
Ранее Тулянцев говорил, что по имиджу президента Додона сильно ударил вброс компромата о его связях с антироссийским молдавским олигархом Владимиром Плахотнюком, пользующимся поддержкой «коллективного Запада».
При этом сам Додон, по его словам, всегда воспринимался как весьма лояльный к Москве политик. Однако в Молдавии сейчас «ужасная» ситуация с коронавирусом, которая негативно отразилась и на экономике, рассказал Тулянцев. Он отметил, что на таком неблагоприятном фоне неудачи Додона подрывают доверие к пророссийскому вектору политики, а более популярными становятся унионистские настроения за объединение с Румынией.
По мнению Тулянцева, в проевропейском курсе заинтересован Плахотнюк, который находится в орбите интересов Запада.
Ранее в июне молдавский политик и мэр города Бельцы Ренато Усатый был объявлен в розыск МВД России в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества. Его обвинили в совершении валютных операций по подложным документам и участии в преступном сообществе. Политика подозревают в выводе из России более 500 миллиардов рублей через молдавский банк. Организаторами схемы называют Плахотнюка и Вячеслава Платона — оба имеют как российские, так и молдавские паспорта.
Сам Плахотнюк был заочно арестован в Тверском суде Москвы в августе 2019 года. Ранее его так же обвинили в 28 эпизодах контрабанды наркотиков и сбыте в особо крупном размере. Ему грозит пожизненный срок.
Тулянцев ранее также отмечал слабость пророссийских сил в Молдавии, так как местная элита сформирована при правлении Плахотнюка и никоим образом не была затронута во время правления Игоря Додона и партии социалистов. Он напомнил, что российские телеканалы по-прежнему под запретом в Молдавии.
Первый тур президентских выборов прошел 1 ноября, в нем победила экс-премьер Майя Санду. По итогам обработки 100% бюллетеней она набрала 36,16% голосов. Второе место занял действующий президент Игорь Додон, получив 32,61%. Третье место занял кандидат от «Нашей партии» Ренато Усатый (16,9%). Так как основные кандидаты на президентский пост не смогли набрать более 50% голосов, был назначен второй тур выборов, который прошел в минувшее воскресенье.
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