Нож в спину России. В Молдавии теперь прозападный президент

Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в эфире НСН объяснил, почему проиграл действующий президент.

«Это удар для Додона. Но эксперты говорили об этом давно. Додон не тот кандидат, который может мобилизовать электорат, объединить общество вокруг себя. У Додона получается все наоборот», - сказал Тулянцев.

По его словам, Санду пойдет проевропейским курсом, на сближение с Румынией и Украиной и будет намного меньше внимания уделять РФ.

Ранее Тулянцев говорил, что по имиджу президента Додона сильно ударил вброс компромата о его связях с антироссийским молдавским олигархом Владимиром Плахотнюком, пользующимся поддержкой «коллективного Запада».

При этом сам Додон, по его словам, всегда воспринимался как весьма лояльный к Москве политик. Однако в Молдавии сейчас «ужасная» ситуация с коронавирусом, которая негативно отразилась и на экономике, рассказал Тулянцев. Он отметил, что на таком неблагоприятном фоне неудачи Додона подрывают доверие к пророссийскому вектору политики, а более популярными становятся унионистские настроения за объединение с Румынией.