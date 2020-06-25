Достать Усатого: МВД РФ объявило в розыск молдавского политика

Молдавский политик и мэр города Бельцы Ренато Усатый объявлен в розыск МВД России в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества.

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Ранее стало известно, что полиция предъявила Усатому обвинения по статьям «Совершение валютных операций по подложным документам» и ««Участие в преступном сообществе». При этом обвинения были выдвинуты в апреле этого года, передает Life.ru

Политика подозревают в выводе из России более 500 миллиардов рублей через молдавский банк. Организаторами схемы называют беглого олигарха Владимира Плахотнюка и Вячеслава Платона — оба имеют как российские, так и молдавские паспорта.

Плахотнюк был заочно арестован в Тверском суде Москвы в августе 2019 года. Ранее его так же обвинили в 28 эпизодах контрабанды наркотиков и сбыте в особо крупном размере. Ему грозит пожизненный срок.

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ФОТО: РИА Новости/Sputnik/Мирослав Ротарь
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