Достать Усатого: МВД РФ объявило в розыск молдавского политика

Ранее стало известно, что полиция предъявила Усатому обвинения по статьям «Совершение валютных операций по подложным документам» и ««Участие в преступном сообществе». При этом обвинения были выдвинуты в апреле этого года, передает Life.ru



Политика подозревают в выводе из России более 500 миллиардов рублей через молдавский банк. Организаторами схемы называют беглого олигарха Владимира Плахотнюка и Вячеслава Платона — оба имеют как российские, так и молдавские паспорта.



Плахотнюк был заочно арестован в Тверском суде Москвы в августе 2019 года. Ранее его так же обвинили в 28 эпизодах контрабанды наркотиков и сбыте в особо крупном размере. Ему грозит пожизненный срок.

