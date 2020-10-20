«Почва создана». В Молдавии рассказали о подготовке «цветной революции»
Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» прокомментировал в эфире НСН слова Нарышкина о грядущей «цветной революции» в Молдавии.
США готовят «революционный» сценарий в Молдавии, где в ноябре пройдут выборы президента, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. По его словам, сейчас предпринимаются «грубые попытки» оказать влияние на ситуацию в Белоруссии и Киргизии. Нарышкин подчеркнул, что аналогичный сценарий Вашингтон готовит и в Молдавии.
Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в эфире НСН подтвердил возможность революции в Молдавии.
«Если коллективный Запад воспользуется этой ситуацией, то это будет логично. Почва для этого создавалась на протяжении всей так называемой независимости нашей страны. Вся элита была внедрена правлением антироссийского и антимолдавского олигарха Плахотнюка. Она никоим образом не была затронута во время правления Игоря Додона и партии социалистов. Власть сегодня очень слабая. Она пошла на сговор с этой плахотнюковской элитой. Если кому-то захочется организовать в Молдавии цветную революцию, это будет сделано без особого труда. В этом заинтересован лично Плахотнюк, который находится в орбите интересов коллективного Запада», - пояснил Тулянцев.
Он напомнил, что российские каналы по-прежнему под запретом в Молдавии.
По словам эксперта, прогнозировать переизбрание президента Игоря Додона сейчас затруднительно.
«Думаю, он будет фаворитом первого тура. Что касается второго, сказать трудно. Очень много неопределившихся, около 50% населения. Ситуация осложняется пандемией коронавируса. В Молдавии ужасная ситуация с COVID-19. У нас 30% тестов положительные. Поэтому тут вопрос еще в явке на избирательные участки. Экономическая ситуация очень сложная. Поэтому прогноз делать сложно», - отметил он.
По его словам, пандемия коронавируса сказалась на отношении молдаван к России и Румынии.
«Исторически сложилось, что большинство граждан Молдавии позитивно смотрят в сторону России. К сожалению, в последнее время имидж пророссийского вектора страдает, потому что власть позиционирует себя как пророссийская и при этом не может решить насущные проблемы страны. В Молдавии наметилась тенденция на повышение унионистских настроений, за объединение с Румынией. Но это связано не с идеологией, а с экономикой, что людям будет проще выживать. Уровень жизни в период пандемии серьезно упал - и уже черт с ним, пусть Молдавия куда-нибудь войдет, лишь бы выжить, какие-то крохи получить», - посетовал собеседник НСН.
Ранее Тулянцев в эфире НСН рассказал, чего ожидать от выборов в Молдавии.
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