США готовят «революционный» сценарий в Молдавии, где в ноябре пройдут выборы президента, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. По его словам, сейчас предпринимаются «грубые попытки» оказать влияние на ситуацию в Белоруссии и Киргизии. Нарышкин подчеркнул, что аналогичный сценарий Вашингтон готовит и в Молдавии.

Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в эфире НСН подтвердил возможность революции в Молдавии.

«Если коллективный Запад воспользуется этой ситуацией, то это будет логично. Почва для этого создавалась на протяжении всей так называемой независимости нашей страны. Вся элита была внедрена правлением антироссийского и антимолдавского олигарха Плахотнюка. Она никоим образом не была затронута во время правления Игоря Додона и партии социалистов. Власть сегодня очень слабая. Она пошла на сговор с этой плахотнюковской элитой. Если кому-то захочется организовать в Молдавии цветную революцию, это будет сделано без особого труда. В этом заинтересован лично Плахотнюк, который находится в орбите интересов коллективного Запада», - пояснил Тулянцев.

Он напомнил, что российские каналы по-прежнему под запретом в Молдавии.