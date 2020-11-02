«Фактор Усатого». В Молдавии объяснили провал Додона

В случае победы во втором туре Санду пойдет проевропейским курсом, добавил он.

«На сближение с Румынией и Украиной. Будет намного меньше внимания уделять Российской Федерации. Но Молдавия – это парламентская республика. Президент у нас имеет меньше полномочий, чем английская королева. Все будет зависеть от раскладов в парламенте, куда пойдет дальше страна и с кем. Победа Санду, а точнее проигрыш Додона – символический. В первом туре левый кандидат всегда набирал больше правого. И во втором туре зачастую проигрывал. Самая большая заслуга Санду будет, если она приведет страну к досрочным парламентским выборам, чтобы избавиться от людей Плахотнюка», - считает эксперт.

Он выразил сомнение в возможности протестов в Молдавии, как это произошло в Белоруссии. «Все указывает на то, что Додон не победит во втором туре. А он не сможет мобилизовать людей на массовые акции. Додон вообще ничего не может», - подчеркнул собеседник НСН.

По его мнению, уровень явки избирателей вполне отвечает политической ситуации в Молдавии.

«Явка нормальная. На президентских выборах в Молдавии не из кого было выбирать. Это были абсолютно протестные выборы. Никто не шел голосовать за Додона, никто не шел голосовать за Санду. Люди шли голосовать против Додона и против Санду. У людей не было каких-то ожиданий от этих выборов. Тут еще и коронавирус, и погода плохая. Потому получили такую цифру явки», - заключил Тулянцев.

Ранее Тулянцев рассказал НСН, что у Додона изначально были «мизерные» шансы на победу в президентской гонке.

