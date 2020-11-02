«Фактор Усатого». В Молдавии объяснили провал Додона
Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» в эфире НСН рассказал, почему Додон проиграл в первом туре президентских выборов.
В первом туре президентских выборов в Молдавии победила экс-премьер Майя Санду. Как сообщил ЦИК страны по итогам обработки 100% бюллетеней, она набрала 36,16% голосов. Второе место занял действующий президент Игорь Додон, получив 32,61%. Замыкает тройку лидеров кандидат от «Нашей партии» Ренато Усатый (16,9%).
Явка на выборах президента составила 42,76%. Они признаны состоявшимися. Поскольку никто не набрал 50% голосов, Санду и Додон вышли во второй тур.
Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в эфире НСН объяснил, почему проиграл действующий президент.
«Это удар для Додона. Но эксперты говорили об этом давно. Додон не тот кандидат, который может мобилизовать электорат, объединить общество вокруг себя. У Додона получается все наоборот. К тому же есть фактор Ренато Усатого, который играет практически на том же поле, что и Додон», - сказал Тулянцев.
В случае победы во втором туре Санду пойдет проевропейским курсом, добавил он.
«На сближение с Румынией и Украиной. Будет намного меньше внимания уделять Российской Федерации. Но Молдавия – это парламентская республика. Президент у нас имеет меньше полномочий, чем английская королева. Все будет зависеть от раскладов в парламенте, куда пойдет дальше страна и с кем. Победа Санду, а точнее проигрыш Додона – символический. В первом туре левый кандидат всегда набирал больше правого. И во втором туре зачастую проигрывал. Самая большая заслуга Санду будет, если она приведет страну к досрочным парламентским выборам, чтобы избавиться от людей Плахотнюка», - считает эксперт.
Он выразил сомнение в возможности протестов в Молдавии, как это произошло в Белоруссии. «Все указывает на то, что Додон не победит во втором туре. А он не сможет мобилизовать людей на массовые акции. Додон вообще ничего не может», - подчеркнул собеседник НСН.
По его мнению, уровень явки избирателей вполне отвечает политической ситуации в Молдавии.
«Явка нормальная. На президентских выборах в Молдавии не из кого было выбирать. Это были абсолютно протестные выборы. Никто не шел голосовать за Додона, никто не шел голосовать за Санду. Люди шли голосовать против Додона и против Санду. У людей не было каких-то ожиданий от этих выборов. Тут еще и коронавирус, и погода плохая. Потому получили такую цифру явки», - заключил Тулянцев.
Ранее Тулянцев рассказал НСН, что у Додона изначально были «мизерные» шансы на победу в президентской гонке.
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